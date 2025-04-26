Channel C拖欠強積金供款半年　積金局：18員工受影響　涉款23萬

網上傳媒「Channel C」母公司老闆涉造假數騙1,200萬元百分百貸款於4月16日被捕，昨日據悉，29名編輯部同事被拖欠 66 萬薪金受強積金供款。積金局表示，去年10月至今年3月，「Channel C」的母公司、藝園媒體未有為員工繳交強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉及約23萬元。



Channel C 葵興辦公室門口被貼上接管信。（資料圖片）

積金局表示，去年11月一直跟進個案，包括透過民事申索及執法，為Channel C或藝園媒體員工追討欠款，並已先後多次入稟小額錢債審裁處，向兩公司追討拖欠的強積金及附加費，有關追討行動仍然繼續。

積金局表示，至今無收到投訴涉及兩公司的個案。積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，可透過熱線 2918 0102 或電郵向積金局求助。