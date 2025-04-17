ChannelC母公司及關連公司涉呃$1200萬百分百特惠貸款　警拘4人

警方發現有4間公司使用虛假銀行文件及轉帳紀錄，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，昨日（16日）拘捕6名男女，包括4名公司董事，涉及貸款2000萬元。消息指，當中兩間涉案的媒體製作公司及物流公司分別為Channel C的母公司及關連公司，涉款900萬元及300萬元，共有4人與此案有關被捕，當中包括兩間公司兩名董事，以及董事妻子。



據知涉案人士取得貸款後，短時間內即提走現金，或將部分貸款轉至其個人或名下公司的銀行賬戶，以應付私人財困及個人得益，而非用作申請貸款時承諾的公司營運用途。



Channel C母公司位於葵涌大連排道的登記地址拉上鐵閘，至於關連公司登記地址亦無人應門。



Channel C母公司位於葵涌大連排道的登記地址拉上鐵閘。（黃學潤攝）

商業罪案調查科總督察莫麗瓊（右）及高級督察蔡建恒交代案情。（馬耀文攝）

警方今早在記者會中交代，昨日採取代號「擊築」行動，以詐騙及串謀詐騙拘捕3男3女（29至45歲），他們分別是4間公司的董事及關連公司的董事和員工，其中兩人是夫妻關係，總金額涉及2000萬元。行動中，警方搜查多個地點，包括辦公室和住所，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

據了解，涉案4間公司報稱業務包括媒體製作、科技、物流及工程公司，其中媒體製作公司詐騙達900萬元（即特惠貸款上限)，其餘3間公司分別詐騙300萬元，總數逾2000萬元。

涉案媒體製作、物流公司與網媒Channel C有關

據知，涉案媒體製作公司為網上新聞媒體Channel C的母公司，而物流公司亦與Channel C有關連。此案中共有4人被捕，包括媒體製作公司的姓曾（29歲）女董事、物流公司的姓陳（45歲）男董事、陳男的姓曾（35歲）妻子，她與陳男共同持有的另一間物流公司的姓馮（42歲）女職員亦被捕。

消息指，案中被捕人士代表公司申請貸款。為符合申請計劃中的貸款條件，即單月營業額要比前季度（3個月）的平均營業額下跌至少三成。有被捕人利用其註冊的其他公司（即所述的關連公司）的銀行帳戶，轉賬予申請貸款的公司，持續三個月，誇大營業額；3個月過去後便停止轉賬，致營業額下跌超過三成。警方調查發現，這些轉賬根本並不涉及實際營運。

Channel C母公司登記地址拉上鐵閘。（黃學潤攝）

「百分百擔保貸款」是政府在2020年疫情期間推出、以舒緩中小企營運壓力的計劃，由政府作擔保，上限為900萬港元；申請要求為公司單月營業額下跌最少三成。



另外兩間涉案的科技、工程公司，則與上述兩公司無關，是在其他調查中被發現涉詐騙。被捕人士分別姓李（29歲）及姓劉（36歲）男子，是公司董事，代表公司申請貸款。申請文件中有偽造的銀行月結單及出入賬紀錄，令人以為他們有實質營運。

消息指，被捕人士分別以提供虛假文件，以及用關連公司轉帳，以製造失實的公司營業額等手段，誘使銀行批出貸款。當涉案人士取得貸款後，隨即短時間內以現金提走，或將部分貸款轉至其個人或名下公司的銀行賬戶，以應付私人財困及個人得益，而非用作申請貸款時承諾的公司營運用途；可見被捕人處心積累，以預先安排製造假帳及假文件手法詐騙政府貸款計劃。

去年Channel C前員工入稟勞資審裁處追討欠薪

去年有Channel C前員工入稟勞資審裁處追討欠薪，Channel C老闆陳智行有到法庭，但稱心臟不適自行離開。(馬楚烽攝／資料圖片)

網媒Channel C屢被爆疑財困拖欠員工薪金，去年有前員工在社交平台向Channel C追薪，甚至入稟勞資審裁處追討欠薪，案件於去年10月開庭處理。當時Channel C一名前員工向易創環球貿易有限公司及藝園媒體製作有限公司申索，指被告沒有給予其有薪年假、薪金及代付雜費，要追討15269港元。當時Channel C老闆陳智行亦有到法庭，但他開庭前向書記稱心臟不適欲離開。

當時被告公司代表缺席，需擇日再訊，但被告早前表示願意支付案中追討的金額，建議雙方考慮和解。惟前員工明言不願意和解，指被告拖糧至今已一個月，指被告若真有誠意，不應等到開庭前一日才願還款，更不應公然說謊，向媒體否認拖糧。