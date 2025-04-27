醫療輔助隊75周年｜辦開放日吸引市民參觀　推廣全民國家安全教育

醫療輔助隊今日（27日）在何文田總部舉行開放日，讓市民認識醫療輔助隊在維護國家安全方面的工作，及加深他們對醫療輔助隊日常工作及所提供服務的了解。醫務衞生局局長盧寵茂在致辭時表示，在國家安全20個重點領域中，生物安全與醫療輔助隊的工作息息相關，保障人民生命及健康亦是國家安全的重要一環。



醫療輔助隊今日（27日）在何文田總部舉行開放日，讓市民認識醫療輔助隊在維護國家安全方面的工作，及加深他們對醫療輔助隊日常工作及所提供服務的了解。（政府新聞處圖片）

醫療輔助隊今日（27日）在何文田總部舉行開放日，讓市民認識醫療輔助隊在維護國家安全方面的工作，及加深他們對醫療輔助隊日常工作及所提供服務的了解。（政府新聞處圖片）

盧寵茂指，醫療輔助隊為市民提供各類服務，例如在新冠疫情期間，部隊參與了多項不同的抗疫工作；而在流感季節，部隊亦會派員到醫院協助醫護人員，以減輕他們的工作壓力。

醫療輔助隊的恆常工作還包括在大型公眾活動期間，為有需要的市民提供急救服務、於周末和公眾假期派員到郊野公園及單車徑值勤，以及為有需要的市民提供非緊急救護車載送服務，接載他們往返住所和醫療機構、診所、醫院或地區康健中心。而由於日常訓練有素，醫療輔助隊有充足能力隨時應對「生物安全」和「核安全」等涉及國家安全風險及突發事件的挑戰。

醫療輔助隊總參事黃英強（右二）向醫務衞生局局長盧寵茂（左二）和九龍城民政事務專員蔣志豪（右一）介紹醫療輔助隊急救單車服務。（政府新聞處圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂教授（左五）、醫院管理局主席范鴻齡（右四）等人主持啓動禮亮燈儀式。（政府新聞處圖片）

保安局局長鄧炳強參觀展覽攤位，與市民交流互動。（政府新聞處圖片）

開放日透過不同的活動，包括國家安全主題遊戲攤位、醫療講座、健康篩查、醫療專職研討會和急救車輛展示等，讓市民對醫療輔助隊的工作及服務有更深入了解，接收更多健康資訊及認識不同醫療專業的發展。