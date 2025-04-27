文苑飯莊不結業　停業兩個兩個月裝修　易名九龍飯館預告推新菜單

曾因與Youtuber爆發食評風波而成焦點的米芝蓮必比登推薦餐廳、黃大仙天馬苑商場「文苑飯莊」，本月2日在社交網頁宣布將營業至今日(27日)，不過店方今日下午在社交網頁公布取消結業計劃，將由明日（28日）起停業，展開為期兩個月行全面升級裝修，其後改名「九龍飯館」重新營業，推出全新菜單與及服務。



「文苑飯莊」4月2日在社交網頁宣布將營業至本月27日，並指：「獅子山下，後會有期。」（文苑飯莊Facebook）

「文苑飯莊」4月27日在社交網頁宣布由28日起7日起停業，展開為期兩個月行全面升級裝修，其後改名「九龍飯館」重新營業。（文苑飯莊Facebook）

結業帖文疑有伏筆「我們希望能再次與大家相逢」

文苑飯莊於4月2日在其Facebook專頁發表題為《後會有期》結業公告，稱會營業至今日，未有提及結業原因，不過疑有伏筆，說「將來的某一天，我們希望能再次與大家相逢，把這份熟悉的溫度和用心烹製的粤菜美饌，重新帶到你們面前」。

今原定最後營業 公告改稱暫停營業以進行裝修

店方今日下午在專頁發出《文苑飯莊告別通知》帖文，稱「我們團隊目標希望為大家提供更優質的用餐體驗」，公布會由明日起進行全面升級裝修，預計為期兩個月內，在此期間將暫停營業，未有解釋取消停業原因。公告稱，重開後將正式命名為「九龍飯館」，並推出全新菜單與及服務。

曾因與Youtuber爆發食評風波而成焦點的米芝蓮必比登推薦餐廳「文苑飯莊」，今日（2日）在社交網頁宣布將營業至本月27日。（Openrice圖片）

去年3月捲入知名Youtuber食評風波

文苑飯莊2023年4月黃大仙天馬苑商場開業，去年3月知名Youtuber馬田在其頻道播出到文苑飯莊用膳食評，指用膳體驗差，更被餐廳營運總監禁止拍攝，但同日另一個飲食頻道播放文苑飯莊食評，卻可隨便拍攝更大讚餐廳菜式有水準，引起外界質疑「收錢出廣告」。