沙田馬場冠軍賽馬日9300旅客入場創新高　馬會：累計旅客超上季

馬會「富衛保險冠軍賽馬日」今天（27日）在沙田馬場舉行，馬會表示今天賽事吸引超過4.6萬人入場，當中旅客人數逾9,300人，是歷來冠軍賽馬日新高。當中有100人購買「尊尚禮遇套票」，屬高消費客，他們當中有澳洲中大型企業行政總裁團，另有12名澳洲馬主或育馬者，他們會留港7日，料花費近100萬港元。



截至今天賽事，今個馬季共吸引逾13.6萬名旅客前來香港觀賞賽馬賽事，已經遠超上個馬季全季總數的9.3萬人。



「富衛保險冠軍賽馬日」今天（27日）在沙田馬場舉行。作為全球馬壇的春季矚目盛事，今天賽事吸引超過4.6萬人入場。（馬會提供圖片）

馬會行政總裁應家柏賽後表示，雖然面臨全球經濟和政治不穩定性的挑戰，馬主及部份頂級客戶可能會受到些許影響，但是馬會在提供世界級的賽馬賽事和體育娛樂方面的策略取得成功。他亦表示不會自滿，也不會原地踏步，會繼續提升香港賽馬的水平。

今天入場的9,000多名旅客中，內地旅客超過8,200人，相比去年冠軍賽馬日的5,200人，增幅近6成。

100人高消費客買「尊尚禮遇套票」 搶先享用新設施

在海外遊客方面，今天的賽事吸引超過1,000人，當中近100人購買了馬會首度推出的體驗套票入場。其中一套是為旅行團旅客而設的「尊尚禮遇套票」，這些旅客今天率先在完成提升工程後、5月才重開的高端馬場餐飲場所「駿軒」，享用自助餐和品嚐威士忌。

他們可使用「駿軒」特設的專用出入口通往露台專區，近距離俯覽每場賽事馬匹衝線的精彩一刻。

購買了「尊尚禮遇套票」的旅客今天率先在5月才重開的沙田馬場餐飲場所「駿軒」享用自助餐，並品嚐威士忌。（馬會提供圖片）

澳洲中大型企業行政總裁組成私人團體驗香港世界級賽馬

「尊尚禮遇套票」的旅客中，有16名屬會展獎勵旅遊(MICE)旅客，他們來自澳洲中大型企業行政總裁組成的私人團體，今次來港主要進行商務洽談及尋找國際商業機遇，當中不少人首度前來香港馬場觀賽，體驗香港的世界級賽馬。

澳洲企業CGH Group行政總裁Rob Blenkinship是其中一名MICE旅客。他今次留港4日，主要與合作夥伴會面，並發掘其企業在港發展的機遇。他指由於團中不少成員是馬主，故特意安排到訪沙田馬場，體驗香港賽馬氣氛，「沙田馬場擁有全球最美的賽道。看台上人山人海，馬場內氣氛比澳洲更熾熱。我十分期待再次到訪香港及馬場。」

澳洲企業CGH Group行政總裁Rob Blenkinship說，由於團中不少成員是馬主，故特意安排到訪沙田馬場。（馬會提供圖片）

12名澳洲馬主或育馬者留港7日料花費近100萬港元

另外12名OnTrack Racing Tours的澳洲旅客同樣購買了「尊尚禮遇套票」，他們都是澳洲的馬主或育馬者，今次將在港逗留7天，人均消費近7萬港元。該旅行社董事總經理Grant Morgan表示，香港賽馬聞名澳洲，場地和相關設施具吸引力。今次為該旅行社首次前來參與冠軍賽馬日，未來會繼續組團來港觀賽。

另外12名OnTrack Racing Tours的澳洲旅客同樣購買了「尊尚禮遇套票」，他們都是澳洲的馬主或育馬者。（馬會提供圖片）

另外12名OnTrack Racing Tours的澳洲旅客同樣購買了「尊尚禮遇套票」，他們都是澳洲的馬主或育馬者。（馬會提供圖片）

另外12名OnTrack Racing Tours的澳洲旅客同樣購買了「尊尚禮遇套票」，他們都是澳洲的馬主或育馬者。（馬會提供圖片）

旅行社董事總經理Grant Morgan表示，香港賽馬聞名澳洲，場地和相關設施具吸引力。（馬會提供圖片）

「探索體驗套票」為初接觸賽馬的海外個人遊旅客而設

另外一套「探索體驗套票」則專為初接觸賽馬的海外個人遊旅客而設，他們由專屬旅遊大使會帶領遊客參觀馬場內的重要設施如亮相圈及賽道旁，全程作出深入的講解，並介紹香港賽馬的重要發展及香港的賽馬的文化。

富衛保險冠軍賽馬日的三項一級賽中，中國香港隊包辦其中兩場的冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出主席短途獎，以及「紅運帝王」攻下富衛保險冠軍一哩賽，富衛保險女皇盃則由日本代表「鍵琴高奏」勝出。