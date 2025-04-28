李兆基喪禮市民雨中悼念　前私人助理憶四叔稱「賺多啲、捐多啲」

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於今年3月17日離世，享年97歲，李家今日（4月28日）舉行團體公祭及大殮儀式。早上約9時，位於香港殯儀館對面球場的悼念區繼續開放予公眾悼念，市民陸續到場送別李兆基。



今早天陰有雨，有時雨勢頗大，但仍無阻市民到場弔唁，有到場致祭的李兆基「夥計」稱，已為老闆工作15年，對其離世感到不捨，認為今天下雨感覺就像「連天氣都嚟哀悼呢個人」。而報稱曾擔任李兆基私人助理的陳小姐憶述，老闆稱賺錢後會捐獻，更表示「你幫我賺多啲（錢），我咪捐多啲（錢）囉」，故她決定留下來替對方工作。



今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場，悼念李兆基。（夏家朗攝）

今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場送別李兆基，有人不禁拭淚。（夏家朗攝）

今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場送別李兆基，有人不禁拭淚。（夏家朗攝）

今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場，悼念李兆基。（夏家朗攝）

今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場，悼念李兆基。（夏家朗攝）

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大型帳篷悼念區內有花池，不少人留下未句致意。（夏家朗攝）

陳小姐於今早來到悼念李兆基，稱自己曾是李兆基的私人助理，為他進行翻譯工作。（董素琛攝）

私人助理憶李兆基稱賺多捐多

陳小姐於今早來到悼念李兆基，她稱自己曾是李兆基的私人助理（personal assistant），為他進行翻譯工作，「佢有個兆基基金，咁我就同啲banker做翻譯」。她憶述為李兆基工作的時光，指自己曾對老闆說：「我覺得成日咁樣做投資我冇咩興趣，同埋我好驚，因為嗰時2008年個金融風暴，咁我就話唔做啦」。惟她指，當時李兆基勸她留下，對她稱每賺一億便會作捐獻，「你幫我賺多啲（錢），我咪捐多啲（錢）囉」，故陳小姐決定留下來替對方工作。

卓先生（Simon）指，李兆基在他心中十分慈祥。（董素琛攝）

工作15年員工：感覺連天氣都嚟哀悼呢個人

到來致祭的卓先生（Simon）稱是李兆基的「夥計」，已為對方工作15年，指對對方離世感到不捨；對於今天下雨，他形容「感覺連天氣都嚟哀悼呢個人」。他續說，「我老闆就對我哋非常之好，喺度工作我覺得好珍惜同埋好感恩有呢個好老闆」，故今天特意與同事前來悼念。

讚老闆李兆基脾氣好

卓先生指，李兆基在他心中十分慈祥，「我睇佢咁多年都真係冇對我哋發過咩脾氣，對同事都好好，派利是呀，生小朋友嘅時候又俾我哋啲大利是呀……」。他續說，同事們對李兆基都十分敬重，「覺得呢個好似我哋家人嘅感覺，即係唔係淨係老闆」。

文先生形容李兆基是「大慈善家」，認為他「行善做得好好，好敬佩佢呢樣嘢」。（董素琛攝）

市民讀大學感受李兆基捐獻

居於紅磡的市民文先生亦來悼念李兆基。他說，自己曾就讀中文大學及香港大學，兩所院校均有受過對方捐獻，形容對方是「大慈善家」，認為他「行善做得好好，好敬佩佢呢樣嘢」。談及對對方的敬佩之處，他眼泛淚光。他指，雖未曾在現實接觸過李兆基，惟曾聽其下屬對他的讚賞，又認為對方不會「擺架子」。