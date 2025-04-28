86歲癌症晚期老翁　五一黃金周辦攝影展圓夢　勉勵他人永不放棄

【五一黃金周／攝影師／好人好事／香港好去處】86歲「攝影發燒友」黃乾生7年前患上癌症，現時已達癌症晚期。他飽受病魔折磨、體力下降、經常出入醫院，但無減他對攝影的熱情。黃乾生在聖雅各福群會協助下，5月1至10日於灣仔舉辦攝影展圓夢，帶出晚期患者亦有不同的可能性，鼓勵同路人積極面對人生。



86歲的癌症患者乾生，即使體力下降，仍不減他對攝影的熱情。（聖雅各福群會提供相片）

乾生於深圳洪湖公園拍下葉上晶瑩剔透的水滴。（聖雅各福群會提供相片）

乾生喜愛自然風景，特別是花朵與蝴蝶。（聖雅各福群會提供相片）

義工、家人陪伴外出拍攝 續攝影愛好

黃乾生16歲成為銀行維修學徒，後晉升為主管，服務至退休。退休及患癌前，他時常趁著工餘時間到處走訪，拍攝不同風景，數十年共拍下逾10萬張相片，亦曾以業餘攝影師的身份贏得多個攝影比賽的獎項。

攝影是我的精神食糧，也是我人生的意義。 86歲癌症患者黃乾生

黃乾生7年前確診患癌，體力大不如前，經常要出入醫院。聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安·好」居家寧養服務提供上門運動、傷口護理，亦有義工陪伴他外出拍攝。她的女兒亦曾攀山涉水陪伴爸爸到深圳仙湖拍照，她說：「影相是爸爸的生命動力，支撐他的人生。我不是醫生，唯用身心支援，這對病人來說也很重要。」

乾生喜歡拍攝街上令他觸動的畫面，例如他拍下灣仔星街兩隻小狗照出倒影的一幕。（聖雅各福群會提供相片）

兒子萌生辦攝影展為父親圓夢

兒子阿威亦有陪伴父親拍攝，更會隨身帶備相機，繼承父親對攝影熱愛。他指父親每次拍攝時都全神關注，視相機為心靈的「拐杖」扶持自己，這一認真舉動令其萌生了為父親舉辦相展的念頭，不過涉及場地、物資、宣傳等安排，最後經「安·好」團體協助下，於下月舉辦攝影展，完成黃乾生的心願。

現時黃乾生已達癌症晚期，他希望透過作品鼓勵同路人積極面對人生：「永不放棄希望，在光影中找到力量！」

「圓滿．乾生的内心攝影世界」

地點：灣仔莊士敦道181號大有廣場

展覽日期：2025年5月1日至10日

開放時間：上午10時至晚上10時 (上午11時30分至下午4時，設有導賞)

查詢電話：3596 7241

