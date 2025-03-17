九巴舉辦「我要做車長」體驗活動　6歲男童勇抗癌魔　立志做車長

九巴學院與生命小戰士會合作，於上周六（15日）在九巴車廠舉辦「我要做車長」體驗活動，有26位癌症康復兒童參與訓練，初嘗成為巴士「車長」。



6歲的何百川是參加者之一，他在未滿2歲時不幸患上急性白血病，需長期接受藥物治療，忍受每日打針之苦，終在兩年半後成功擊敗癌魔。回顧確診當時正值新冠疫情，為避免感染病菌而從未搭過巴士的他，在住院期間得到第一架模型九巴巴士以解悶。百川從此與巴士結下不解之緣，立志要做巴士車長，甚至已有心儀的目標行駛路線。



在九巴車廠作車長訓練場地的天台，6歲的何百川（當中男童）等26位癌症康復兒童，換上了成人尺碼的熒光黃色保護背心，參與「我要做車長」活動。（黃寶瑩攝）

資深車長示範行駛及停泊 乘電巴遊覽整車廠

在九巴車廠作車長訓練場地的天台，有26位癌症康復兒童，換上了成人尺碼的熒光黃色保護背心，在家長的陪同下進行「實戰」訓練。他們登上九巴電動雙層巴士，由資深車長訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。

九巴學院與生命小戰士會合作，在九巴車廠舉辦「我要做車長」體驗活動大合照。（黃寶瑩攝）

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導師亦為這群「小車長」講解開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、檢查各項安全及電子裝置等。 「小車長」們紛紛輪流試坐車長駕駛座及拍照留念。最後他們乘電巴遊覽整間車廠，體驗經過洗車機的環節， 參與的「小車長」都會獲九巴學院頒發一張課程完成證書及一架小模型巴士，為日後實現夢想做好準備。

何百川和姐姐獲九巴學院頒發一張課程完成證書及一架小模型巴士。（黃寶瑩攝）

男童2歲確診急性白血病 接受化療無懼打針

白川掛着印上個人照及姓名的九巴「員工證」，登上車長的駕駛座，朝舉起手機拍照的母親咧嘴而笑，留下了第一張「工作照」。

回到四年前，當時接近兩歲的百川，確診患上急性白血病——兒童最常見的癌症，每十萬名兒童中有四名患白血病。

今年6歲的何白川，掛著印上其個人照及姓名的九巴「員工證」，登上車長的駕駛座。（黃寶瑩攝）

要抵抗癌魔，小小年紀的百川需長期服用藥物治療，並忍受嘔吐、頭暈、腳軟及指甲發黑等副作用。為檢查身體健康指數是否穩定，他更需要隔日抽一次血。百川卻勇敢地稱：「打針，每日都要打針......我唔驚打針......抽血都唔（驚）㗎。」

母親麥麗紅陪同女兒及百川參加「我要做車長」活動並完成理論課堂。（黃寶瑩攝）

麥麗紅為專心照顧百川而放棄事業，頻密地陪伴兒子往醫院覆診及住院。百川住院時，她更要每隔兩小時照顧兒子的需要。她指兒子服用類固醇，除了令情緒容易暴躁，亦易感到飢餓，不時在深夜為他蒸包煮麵。

麥麗紅稱，兒子第一次乘搭巴士慶祝康復，坐在上層車廂看風景時好雀躍。（黃寶瑩攝）

住院期間玩模型巴士解悶 康復後首次搭巴士慶祝

當時正值新冠病毒爆發，麥麗紅憶述，由於百川年紀尚幼，為免受病毒感染，從未乘搭過公共交通工具。她指兒子在一歲多時起住院，病房窗外往來的巴士，只能遠觀卻無法乘坐，為讓兒子解悶，故為他買了第一架模型九巴巴士。

麥麗紅直言，因目睹兒子最要好的朋友因癌病離世，一度很擔心兒子某天亦會離開自己。在百川接受兩年半的治療後，終度過最艱辛的階段，迎來抗癌勝利。她還記得，兒子第一次乘搭巴士慶祝康復，坐在上層車廂看風景的情形，「好雀躍，到依家都係咁嘅，一坐就不停同我講嘢，講足全程，我成日好驚佢騷擾到其他乘客，不停問『咩嚟㗎，咩嚟㗎』」，並會記下巴士經過的不同景點。

喜歡坐高層前排座位：好似過山車

至於為何喜愛巴士，百川說：「（坐在巴士）上高前排，好似過山車。」在「我要做車長」活動後，他表示很開心，尤愛觀察巴士洗車的過程，覺得好好玩。麥麗紅稱，兒子酷愛玩模型巴士，更會在洗澡時為巴士「洗車」。

麥麗紅留意到百川坐在車長駕駛座時，表現最興奮。百川則表示，最喜歡乘搭九巴1A號巴士，希望將來從事九巴車長，能負責行駛尖沙咀的路線，「因為尖沙咀嗰條路線有得睇風景......可以睇到半島酒店、菠蘿包（太空館）、鐘樓。」

百川表示，最喜歡乘搭九巴1A號巴士，希望將來從事九巴車長，能負責行駛尖沙咀的路線。（黃寶瑩攝）

九巴推出捐贈eCoin計劃助弱勢群體 去年約3萬人次參與

九巴和龍運會員計劃club1933為旗下的捐贈eCoin計劃推出配對計劃，將會員捐贈的eCoin轉換為捐款，配對捐款數目，為不同機構的受惠群體舉辦活動或額外捐贈物資。每捐出3個eCoin，九巴除了會捐贈港幣2元予生命小戰士會，亦會安排小戰士實現「我要做車長」的夢想。其他受惠機構還有香港社區組織協會、香港小童群益會等。

九巴公司顧客體驗部主管吳家敏表示，希望九巴成為聯繫乘客及服務弱勢社群機構的橋樑。（黃寶瑩攝）

九巴顧客體驗部主管：希望建立平台聯繫乘客與服務弱勢社群機構

九巴公司顧客體驗部主管吳家敏表示，配對計劃於2023年推出，次年有約3萬人次捐贈eCoin，比首年增加16%。她續指，作為服務香港市民90多年的巴士公司，希望成為聯繫乘客及服務弱勢社群機構的橋樑，「我哋希望搭巴士，唔係淨係搭巴士咁簡單，乘客你係做緊善事，你可以去做善事，你可以關心呢個社會，我哋可以建構一個咁樣哋平台。」