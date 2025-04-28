七旬翁誘孫兒12歲女同學返家非禮　官斥破壞事主童年　判囚21個月

七旬老人以一同去麥當勞為藉口，誘騙其孫兒的12歲女同學到其家中，強塞50元入女童書包後，摸女童胸及大讚她身材好，並說：「爺爺好鍾意你呢啲乖女。」女童獲准離開後，翌日即告知社工。老翁早前承認一項非禮罪，案件今（28日）在區院判刑。法官練錦鴻判刑時指出，被告利用事主少不更事犯案，事件破壞她的快樂的童年及心理發展，令事主對人失去信任，尤其是成年男性，在考慮被告認罪等因素後，判其入獄21個月。



被告方永靈（70歲），被控於2023年6月23日，深水埗元州街某單位非禮X。他原被控另一項非法禁錮罪，獲存檔法庭。

創傷評估指X害怕被告會報復 更覺得自己被人玷污

練官判刑時指出，本案嚴重之處在於被告是X的長輩，卻利用事主對他的信任而犯案，二人的年紀更相差57歲。練官引述X的創傷評估報告指出，X因為事件感到恐懼、無力，亦害怕被告會報復，更覺得自己被人玷污。法庭在考慮被告認罪等因素後，判其入獄21個月。

案情指，X是被告孫兒的同學，認識被告約1個月。案發當日下午，被告見到X在學校外等小巴，向X提議去麥當勞，X最初拒絕，說母親不准她去，被告遂教X不要告訴母親。在二人前往麥當勞的途中，被告卻把X帶到他的家。

被告其後強塞50元入X的書包，然後抱住X說：「爺爺好鍾意你呢啲乖女。」又大讚X的身材好，並隔著校服摸胸，再伸手入X的內衣，捏她的胸。因為當時單位的門鎖上，所以X未能離開。被告之後送X離開，更著X不要把事件告訴別人。翌日，X向社工透露並揭發事件，被告被捕後稱：「我唔應該摸啊妹。」又稱自己知錯。

案件編號：DCCC361/2024