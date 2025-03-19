七旬翁帶孫仔12歲女同學回家　邊摸胸邊大讚身材好　稱知錯認非禮

七旬翁在街上遇上孫兒的12歲女同學，藉詞一同去麥當勞把女童帶回家，然後強塞50元入女童書包，之後摸女童胸及大讚她身材好，並說：「爺爺好鍾意你呢啲乖女。」女童獲准離開後，翌日即告知社工。老翁被捕後稱知錯，他今（19日）於區域法院承認1項非禮罪，法官練錦鴻押後至6月23日求情及判刑，被告還押待索取背景報告、精神及心理報告。



被告方永靈（70歲），被控於2023年6月23日，深水埗元州街某單位猥褻侵犯X。他原被控另一項非法禁錮罪，獲存檔法庭。

被告方永靈在區域法院承認非禮孫仔的12歲女同學。(黃浩謙攝)

X在學校外等小巴時遇上被告

案情指，12歲的X是被告孫兒的同學，X認識被告約1個月。當天下午3時，被告見到X在學校外等小巴，便向X提議去麥當勞，X說其母不准她去，被告教X若她不說母親便不會知，兩人便前往麥當勞，被告在途中卻把X到他於元州街的家。

摸胸外又讚女童身材好

被告給50元予X，X不收，被告便放入X的書包，然後抱住X說：「爺爺好鍾意你呢啲乖女。」又讚X身材好，並隔著校服摸她的胸，再伸手入X的內衣捏胸。X嘗試站起，但遭被告推低；當時單位的門鎖上，X未能離開。被告之後送X離開，著X不要告訴別人。翌日，X向社工揭發事件，被告被捕後稱：「我唔應該摸啊妹。」又稱知錯。

X受事件影響需接月心理治療

控方指，創傷報告顯示X的人際關係受事件影響，需接受心理治療。法官練錦鴻將案件押後至6月23日為被告索取背景報告、精神及心理報告。

案件編號：DCCC 361/2024