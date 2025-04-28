五一黃金周｜料周六陸路口岸最繁忙59萬人次北上　下周一回港高峰

【五一黃金周／五一／內地旅客／北上旅遊／自由行／入境處】內地五一黃金周將至，香港亦有兩天公眾假期，入境處預計5月1日至5日出入境人次共約571萬，當中陸路出境及入境的高峰期，分別為5月3日的59萬人次出境，以及5月5日入境58萬人次。其中羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙，預計日均出入境人次分別約有23萬、21萬及15萬。



入境處提醒，市民及旅客可下載「香港入境事務處」流動應用程式，點選「陸路邊境管制站等候時間」 以查閱過關情況。



入境處預計五一黃金周期間，約有571萬經各海、陸、空管制站進出香港。（資料圖片／歐嘉樂攝）

入境處預計五一黃金周期間，約有571萬經各海、陸、空管制站進出香港。（資料圖片／歐嘉樂攝）

入境處料黃金周約571萬人次出入境

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組公布，內地勞動節黃金周期間（5月1日至5日），入境處預計約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。

入境處與內地部門協商後，預計其中約有490萬人次經各陸路邊境管制站出入境。陸路出境較為繁忙的日子為5月3日（周六），約59萬人次出境；入境高峰期為5月5日（周一），入境人次約58萬。

入境處估計羅湖將非常繁忙，日均出入境人次有23萬。（資料圖片／張浩維攝）

羅湖日均出入境人次23萬 落馬洲支線有21萬

入境處估計羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙，預計日均出入境人次分別約有23萬、21萬及15萬。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

金巴班次高峰期少於1分鐘一班。（資料圖片／張浩維攝）

入境處與深圳邊檢總站等緊密聯繫

入境處連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況。有需要時候將採取分流疏導措施，確保過關人流暢順。

香港入境事務處APP可查閱口岸等候時間

入境處提醒，市民及旅客可下載「香港入境事務處」流動應用程式，在所有服務的頁面中，點選「陸路邊境管制站等候時間」 以查閱過關情況。

7歲至10歲、1.1米高小童可用e-道

此外，入境處已於3月31日起調整e-道的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的特區護照，毋須預先登記便可使用e-道，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。