五一｜旅發局5.1晚灣仔辦節慶主題無人機表演　搶包山圖案必打卡

【無人機／旅發局／太平清醮／天后誕／五一黃金周／勞動節】旅發局今日（28日）公布，將於5月1日勞動節（本周四）晚上8時在灣仔臨時海濱花園，舉行三大非遺節慶主題的無人機表演，即天后誕、譚公誕及太平清醮，屆時將有1,000架無人機拼湊多幅傳統節慶圖案，其中打卡圖案包括搶包山比賽等。



根據天文台天氣預告，周四當日大致多雲，有幾陣驟雨，旅發局呼籲公眾需密切留意網頁取得最新資訊，並提醒九龍半島未能欣賞到無人機表演。



色彩絢麗的大魚從海浪躍起。（旅發局模擬圖片）

大魚隨後編織成傳統花炮，向市民旅客傳遞祝福。（旅發局模擬圖片）

旅發局推出全新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，向旅客及市民推廣傳統節慶與精選文化活動，涵蓋長洲太平清醮、天后誕、浴佛節、中華文化節、香港非遺月等。

時間長約12分鐘 1000架無人機拼湊多幅傳統節慶圖案

打頭陣的活動將於勞動節（5月1日）的晚上8時舉行。旅發局在灣仔臨時海濱花園，舉行三大非遺節慶主題的無人機表演，即包括天后誕、譚公誕及長洲太平清醮。

該表演時長約12分鐘，1,000架無人機將拼湊出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。

瑞獸麒麟象徵吉祥與平安。（旅發局模擬圖片）

無人機其中一幕為搶包山比賽。（旅發局模擬圖片）

圖案包括大魚從海浪躍起、「麒麟」點睛等

天后誕主題「祁求風調雨順」︰傳統上民眾會在天后誕祈求風調雨順、國泰民安。無人機先組成海浪，色彩絢麗的大魚從海浪躍起，再編織成傳統花炮，向市民旅客傳遞祝福。

譚公誕主題「瑞獸麒麟舞動」︰瑞獸麒麟象徵吉祥與平安。無人機呈現「麒麟」點睛後，幻化成七彩麒麟躍上夜空，為節慶增添熱鬧與喜慶的氛圍。

2024年12月1日，九龍城區議會在晚上7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演，其中多幕有熊貓圖案。（資料圖片／盧翊銘攝）

太平清醮主題「搶包山比賽」︰搶包山比賽是長洲太平清醮的特色活動，象徵祈福與豐收。無人機將重現搶包山的場景，展現香港非遺文化魅力。

背景音樂結合電子舞曲與傳統東方鼓元素

背景音樂則採用原創配樂，融合中西樂風，結合電子舞曲與傳統東方鼓元素。當中亮點包括改編中國名曲《將軍令》，以氣勢磅礡的旋律，呈現搶包山經典場景，最後以柔和音調結尾，傳遞美好祝福。

對岸九龍半島則未能欣賞表演。（旅發局文件截圖）

最佳觀賞地點為灣仔海濱場地 九龍半島未能欣賞表演

旅發局提醒，部份灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演，而對岸九龍半島則未能欣賞表演。另外警方將視乎現場情況實施人潮管制。

勞動節天氣不穩 旅發局籲公眾需留意最新表演資訊

天文台網頁顯示，周四大致多雲，有幾陣驟雨。旅發局呼籲，由於無人機表演或受天氣狀況影響，公眾需密切留意當局網頁，取得表演的最新資訊。