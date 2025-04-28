五一黃金周｜東壩9A小巴一連5天加強服務　警方將到場打擊黑的

【西貢東壩／五一黃金周／香港好去處／小紅書推介／內地旅客／麥理浩徑】即將迎來内地五一黃金周，政府估計將有大量遊人前往東壩郊遊。運輸署指專線小巴第9A號線將因應乘客量加強服務，星期五（5月2日）非紅日亦會服務。署方會在北潭涌設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況，警方則會在場打擊的士司機的違法行為。



内地即將迎來五一黃金周，政府估計將有大量遊人前往東壩郊遊。（資料圖片/顏銘輝攝）

近期有遊客利用捷徑來往東壩及破邊洲觀景台，漁護署在五一期間會加派人員提醒。（資料圖片/顏銘輝攝）

東壩近年深受內地人歡迎。（資料圖片/洪戩昊攝）

9A小巴加強服務 周五亦會試辦

現時來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A小巴僅於周六、日及公眾假期服務，每15至20分鐘一班。

政府預計内地五一黃金周，即5月1日至5日期間，將有較多遊人前往東壩一帶郊遊。運輸署指，屆時9A線會因應乘客量加強服務，並會於黃金周期間的平日（即5月2日）以試辦形式提供服務。署方會在東壩增加專線小巴站標記，乘客排隊方向由現時往北潭涌方向，改為往浪茄方向排隊，漁護署亦會在小巴站增加臨時圍欄。

運輸署指，届時專線小巴第9A號線會因應乘客量加強服務。（資料圖片）

運輸署指，届時專線小巴第9A號線會因應乘客量加強服務。（資料圖片）

北潭涌加設交通情況信息顯示屏

運輸署會在漁護署北潭涌關閘前方位置加設信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。西貢萬宜路改善工程大致完成，方便來往車輛通過或避車。

警方會調派軍裝人員，於遊人抵達及離開的高峰時段指揮交通和協助疏導人流，同時亦會繼續打擊的士司機的違法行為。

▼4月4日 西貢東壩▼



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漁護署加派人員巡查

漁護署將加派人員巡邏，提醒遊人注意行山安全、使用正式行山徑，以及宣傳愛護環境、妥善處理垃圾等訊息。漁護署亦會留意郊野公園訪客的需求，並在有需要時加強清潔服務。