控煙十招｜酒吧業界：造成毀滅性打擊　倡設夜經濟委員會推動經濟

政府推出控煙十招，加強禁煙。香港持牌酒吧會所聯會指，倘醫務衞生局再對加味傳統煙、水煙及另類煙草產品等收緊管制，將加劇北上消費、消費降級等趨勢威脅，並衍生大量無牌派對房間和私竇，且影響投資者信心，對餐飲業、娛樂業及旅遊業造成毀滅性打擊。



聯會會長梁立仁認為香港作為國際旅遊城市，控煙措施不宜過於激進，應靠近鄰近地區及主要旅客來源地的做法。他呼籲局方在控煙的同時，要顧慮可衍生出的破壞。他又指局方從沒和業界溝通，希望能與政府建立定期溝通機制，如成立「夜經濟諮詢委員會」，共同制定兼顧公共衛生與經濟活力的政策。



香港持牌酒吧會所聯會控煙十招對業界造成毀滅性打擊。（盧翊銘攝）

政府向立法會提交「控煙十招」修例草案，提出多項控煙措施，包括對加味傳統煙、水煙及另類煙草產品等收緊管制。（盧翊銘攝）

香港持牌酒吧會所聯會控煙十招對業界造成毀滅性打擊。（盧翊銘攝）

復活節假期酒吧業界生意以往假期少約4成

香港持牌酒吧會所聯會指出，根據入境處數字，復活節五日假期（4月17至21日），港人出境累計246.6萬人次，較去年同期多18萬，而當中至少75%都是前往內地。梁立仁表示，目前本港飲食酒吧業界已推出減價潮「留客」，惟整體市道仍然非常淡靜，尤其是剛過去的復活節假期，酒吧業界生意較以往假期少約4成，同行已經捱得很吃力。

梁立仁表示，剛過去的復活節假期，酒吧業界生意較以往假期少約4成。（盧翊銘攝）

批評控煙政府與「吸客」計劃自相矛盾

該會指根據長遠煙草政策關注組今年2月一項訪問本地酒吧顧客的調查顯示，若政府落實推行禁止加味煙或加味水煙，有8成受訪者稱會減少在本港酒吧消費， 部分或會考慮轉而北上到內地酒吧消費。

梁立仁表示，疫情後很多國家地區政府都放鬆限制，務求提高旅遊吸引力，振興當地消費；至於香港，在積極「吸客」的同時，竟自相矛盾地推出削減本地吸引力的「趕客」措施，令業界大為不解。

中環酒吧投資者張先生表示，內地消費市場不止價格相宜，更是活力足、新意多，亦沒有如香港般限制多多，搶去本地不少消費力，也導致許多投資者轉而投資內地，發展餐飲、娛樂、服務業。他預期，嚴謹的控煙措施，將會令投資者對本地餐飲娛樂市場更卻步。

中環酒吧投資者張先生預期，嚴謹的控煙措施，將會令投資者對本地餐飲娛樂市場更卻步。（盧翊銘攝）

指若收緊管制傳統煙、水煙及另類煙草產品 將加劇北上消費

梁立仁認為，若局方再對加味傳統煙、水煙及另類煙草產品等收緊管制，將加劇北上消費、消費降級等趨勢威脅，且衍生大量無牌派對房間和私竇，影響投資者信心，對餐飲業、娛樂業及旅遊業將造成毀滅性打擊。

他指疫情酒吧禁令及增加煙草稅的事例反映，若消費者無法循正當途徑享受娛樂，被迫轉投非法市場，黑市私煙、地下水煙酒吧將會如雨後春筍，禁之不絕，政府相關部門的執法成本亦會大大增加。

倡分階段、循序漸進實施策略「控煙十招」

聯會強調支持醫務衞生局控煙工作，惟當中部分措施「過辣」，會令酒吧業遭毀滅性打，但認為「控煙十招」可採取分階段、循序漸進的實施策略，有共識、或對社會整體有裨益的，可以先行先試；至於對加味傳統煙、水煙、及另類煙草產品的極端禁令，不應輕易決定推行，必須深入研究經濟影響，審慎評估再考慮進行與否。

聯會希望政府能夠與政府建立定期溝通機制，確保政策制定過程既科學又透明，例如成立「夜經濟諮詢委員會」，共同制定兼顧公共衛生與經濟活力的政策。