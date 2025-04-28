控煙｜旅客在巴士站排隊吸煙如何處置？　醫衞局：會人性化執法

政府向立法會提交「控煙十招」修例草案，提出多項控煙措施，包括明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具時、出現兩人或多於兩人的隊列中吸煙；禁止售賣顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。有聲音擔心影響旅客訪港意欲，醫務衞生局副秘書長李力綱指，政府在首階段會加強相關宣傳及人性化執法，讓旅客和市民適應。他指將於本星期約見旅遊業界，解說控煙措施。



立法會批發及零售界議員邵家輝指，如禁止售賣加味煙，將減少市民吸煙的選擇權，亦會影響旅客訪港意欲。（資料圖片/盧翊銘攝）

憂影響旅客訪港意欲

政府向立法會提交「控煙十招」修例草案，並將於今個星期三在立法會首讀草案。立法會批發及零售界議員邵家輝指，如禁止售賣加味煙，將減少市民吸煙的選擇權，亦會影響旅客訪港意欲。

立法會醫衞生事務委員會主席林哲玄則指，政府於2027年才全面實施完稅煙標籤措施，進度較慢。（資料圖片/黃浩謙攝）

立法會衞生事務委員會主席林哲玄則指，政府於2027年才全面實施完稅煙標籤措施，進度較慢。他又指政府提出第一階段先禁售非薄荷煙，未有提出針對薄荷煙的措施，感到失望。

醫務衞生局副秘書長李力綱指，措施已經平衡對旅遊界影響。（資料圖片/黃浩謙攝）

醫衛局指已平衡旅遊界影響 將與業界會面解說

醫務衞生局副秘書長李力綱指，措施已經平衡對旅遊界影響。被問及如有旅客因不知悉控煙措施而在排隊時食煙，當局會否酌情處理，他指首階段會人性化執法，令市民及旅客適應。當局會跟酒店業界、内地旅行團會面，反映措施對旅客無額外影響。

被問及如有旅客因不知悉控煙措施而在排隊時食煙，當局會否酌情處理，李指首階段會人性化執法。（資料圖片）

被問及如有旅客因不知悉控煙措施而在排隊時食煙，當局會否酌情處理，李指首階段會人性化執法。（資料圖片）

公共交通輪候區未劃一成禁煙區 李力綱：市民未必適應

另外，政府在草案中提到，禁止在有上蓋、有地線及圍欄的公共交通輪候區食煙；但如沒這些劃定範圍，則視乎站内是否有人龍，一旦有兩人或以上排隊，就不准吸煙。

有聲音批評措施混亂，被問及為何不將所有公共交通輪候區列為禁煙區，李指留意到部份街道有較多小型的巴士站，擔心全面禁煙會令整條街道有許多禁煙區，市民未必能適應。

被問及為何不將所有公共交通輪候區列為禁煙區，李指留意到部份街道有較多小型的巴士站，擔心全面禁煙會令整條街道有許多禁煙區。（資料圖片）

至於完稅煙標籤措施的時間表，李指今年第三季將先找部分生產商推出先導計劃，預計2026年第四季已能在所有入口香港的香煙貼上標籤，2027年第二季則能為所有市面上的香煙貼上標籤。