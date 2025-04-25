控煙｜禁電子煙分兩階段　次階段始研禁煙機　湯修齊籲加快推行

政府今日（25日）公布「控煙十招」措施，將分兩階段禁止管有另類煙，首階段將禁止於公眾地方管有煙彈、加熱煙及草本煙，明年4月30日生效；第二階段將視乎成效，考慮於所有場所禁止管有上述物品，以及禁止管有煙機，惟未有確實生效日期。吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，理解政府採取循序漸進方式禁止電子煙，將倡議政府盡快實施第二階段的措施及列出時間表。



政府今日（25日）公布「控煙十招」措施，將分兩階段禁止管有另類煙。（黃浩謙攝）

就「控煙十招」禁止管有煙彈以打擊電子煙的措施，湯修齊稱措施有效，可讓大眾及年輕人知道電子煙是有害，且電子煙沒有煙彈就不能再作吸食用途。

01觀點：是時候禁煙了

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

倡政府盡快就實施第二階段措施列出時間表

不過，湯亦認為措施有可進步地方，例如就第二階段措施設立時間表。他表示，未來倡議政府盡快實施第二階段的措施及列出時間表，以及呼籲政府禁止在所有地方管有電子煙機。

就醫務衞生局副秘書長李力綱表示煙機具收藏價值，故現階段不禁，湯認為政府推行新政策時將考慮社會上不同的聲音及意見，相信當局根據不同意見作出最終決定。

政府今日公布「控煙十招」措施，包括禁止管有另類煙，首階段將禁止於公眾地方管有電子煙彈、加熱煙及草本煙，於2026年4月30日生效；第二階段將視乎成效，考慮於所有場所禁止管有上述物品，外加禁止管有電子煙機及加熱煙機，惟未有確實生效日期。