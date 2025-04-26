控煙十招｜醫衞局副秘：一人候車吸煙　倘有人排隊加入　須即停吸

政府「控煙十招」修例草案昨日刊憲，下周三（30日）提交立法會首讀。修例包括禁止在輪候公共交通工具時、有兩人或多於兩人的隊列中吸煙，明年1月1日生效。



醫務衞生局副秘書長李力綱今日（26日）解釋，舉例原本只有一人排隊等巴士，其後有其他人加入，已是排隊輪候的狀況，不能繼續吸煙。他說，日後會由衞生署控煙酒辦負責執法，相信署方會先用以人為本的方式處理，希望有助適應。



政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日（25日）刊憲，下周三（30日）提交到立法會首讀。（黃浩謙攝）

醫務衞生局副秘書長李力綱表示，當局提出措施前已反覆討論控煙工作會否影響經濟，並強調政府已全盤考慮，取得平衡，相信今次政策對旅客沒帶來額外影響，對經濟影響亦是微乎其微。

年輕人吸食電子煙、太空油 令政府「有決心完成最後一步」

措施列明，禁止在公眾地方管有另類煙，即電子煙彈、加熱煙支及草本煙，將於明年4月30日實施。李力綱指，本港三年前已禁止入口、售賣及推廣另類煙，根據時間推演，當年購買的「貨尾」應已用完，惟現時仍見市面上不少人、甚至年輕人吸食電子煙、太空油，令政府「更有決心完成最後一步。」

措施禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙支及草本煙，將於明年4月30日實施。（黃浩謙攝）

一人等巴士吸煙 如有人排隊加入 即不能繼續吸

修例提出，明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具時、有兩人或多於兩人的隊列中吸煙；但若只有一人輪候公共交通工具，車站亦沒有劃上地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域，則可吸煙。

李力綱解釋政策，舉例原本只有一人排隊等巴士，其後有其他人加入，已是排隊輪候的狀況，不能繼續吸煙。他說，日後會由衞生署控煙酒辦負責執法，現時距離法例生效仍有大半年，政府會做好宣傳教育，相信署方會先用以人為本的方式處理，希望有助適應。