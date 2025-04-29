47人案出獄．有片｜范國威刑滿出獄　清晨七人車接載離開石壁監獄

2020年立法會選舉民主派「35+」初選，47人被控顛覆國家政權，45人罪成被判囚。刑期最輕、判監4年2個月的其中四人，即毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威今日（29日）出獄。



毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威分別在不同監獄服刑，陸續有傳媒今日凌晨在監獄外守候。其中，范國威在石壁監獄服刑，凌晨0時許，監獄外的氣氛大致平靜，隨着監獄門外停車等候的傳媒採訪車輛數量增加，有懲教人員指該處只准懲教車輛及懲教人員進出，要求採訪車及記者離開。約7名傳媒其後改到羌山道馬路邊守候，凌晨2時起，有警車抵達羌山道及監獄門外戒備，並提醒傳媒返回行人路以策安全。



凌晨5時，東涌來往石壁監獄的路段，沿路均有警方設路障戒備並截查車輛。其後約5時23分，懲教署人員打開石壁監獄正門車閘，供兩輛七人車入內，逗留約25分鐘後，兩車離開，相信車內載有范國威。警方隨即在羌山道拉起橙帶劃分記者區，現場所見，兩輛七人車均拉簾，未能看到車內情況及載有何人。



▼清晨5時48分，兩輛七人車駛離石壁監獄▼

范國威囚於石壁監獄，4月29日刑滿出獄，清晨兩輛七人車進入石壁監獄，相信接載范國威離開。（梁鵬威攝）

+ 11

▼清晨5時23分，兩輛七人車駛入石壁監獄▼

范國威囚於石壁監獄，4月29日出獄，凌晨約5時半，兩輛七人車進入石壁監獄。（翁鈺輝攝）

▼石壁監獄凌晨情況▼

范國威囚於石壁監獄，他於4月29日出獄，有傳媒凌晨在羌山道守候。(梁鵬威攝)

范國威囚於石壁監獄，他於4月29日出獄，有傳媒凌晨在羌山道守候，警車亦到場。(梁鵬威攝)

范國威於4月29日出獄，凌晨3時許，有便衣人員在石壁監獄外。（梁鵬威攝）

+ 5

47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

▼首批出獄四人（年齡為2024年判刑時）▼



民主派初選47人案，45人串謀煽動顛覆國家政權罪成，認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計最快出獄。（資料圖片 / 攝影：李澤彤、鄭之峰、吳煒豪、江智騫）

毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威首批出獄

首批出獄的被告，均為刑期4年2個月的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威。

毛孟靜參與九龍西初選出線，她求情指無參與組織、無向他人施壓，希望獲釋後與丈夫共度餘生。

譚文豪參與九龍東初選出線，他求情指擔任議員時有盡力通過撥款，與警方錄口供時稱若知道違法一定不會參與。

郭家麒參與新界西初選出線，他求情指從政多年一直和平理性，是次犯案與本性不同，不支持「攬炒」和港獨，公民黨解散前已自行退黨。

范國威參與新界東初選出線，他求情指涉案謀劃不可能實現，擔任議員多年，從政時務實，注重民生議題。

47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）

14被告提出上訴

提出上訴的14名經審訊被裁定罪成的被告，包括鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、譚得志、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中認罪被告譚得志和黃子悅提出刑期上訴，其餘12人則提出定罪和刑期上訴。

經審訊脫罪的劉偉聰，律政司提出上訴，另一脫罪的李予信，律政司則不再上訴。

+ 41

刑期較短認罪被告陸續出獄

其他刑期較短的被告，若沒有曾經保釋或其他案件在身，預料都將快出獄，包括同樣被判囚4年2個月的徐子見；判囚4年3個月的社民連岑子杰，以及李嘉達、譚凱邦、王百羽。

民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，11月19日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。

被指是計劃大腦兼主要推手的戴耀廷判得最重，被判囚10年；其次是不認罪的鄒家成、吳政亨、何桂藍，分別判7年9個月、7年3個月及7年。