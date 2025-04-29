47人案出獄．最新｜毛孟靜等4人出獄 范國威：多謝香港人關心
撰文：任葆穎 林遠航 梁祖饒 翁鈺輝 羅敏妍 黃浩謙 盧翊銘 梁鵬威 楊凱力 李家傑 王譯揚
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民主派47人於2020年參與或策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年2個月至10年。其中認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威，判囚4年2個月，從還柙起開始計算，於今日（4月29日）出獄。
毛孟靜囚於羅湖懲教所，譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，范國威在石壁監獄。據了解，四人都會低調離開懲教院舍，在凌晨5時前後，有多部私家車駛入他們服刑的懲教所，料接載他們出獄離開。到5時45分，早前進入三個懲教院舍的私家車，差不多同一時間駛出，據悉是載他們離開。
《香港01》將不斷更新四人出獄的情況。
47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年
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【06:46】范國威清晨離開石壁監獄後返抵將軍澳寓所，他向傳媒表示多謝香港人及傳媒關心，被問之後會到哪裡，范說：見屋企人。
【05:52】毛孟靜囚於羅湖懲教所，早前進入的三架私家車一齊離開，全部放低車窗廉，無法看到後座乘客。
【05:48】范國威囚於石壁監獄，早前入內的兩架私家車一齊離開。警方在對出道路拉起圍帶，阻止傳媒跟車。
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【05:45】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄。第一架七人車已離開監獄，前面有私家車開路。
【05:45】范國威囚於石壁監獄，石壁水塘路外泊了兩部警車，其中一部擋風玻璃用物件遮擋。
【05:23】范國威囚於石壁監獄，有兩輛私家車駛入監獄內，開了車閘，跟住即落閘。
【05:06】毛孟靜囚於羅湖懲教所，三輛七人車駛入懲教所內。
【05:00】范國威囚於石壁監獄，警方在東涌道口設立路障。
【04:33】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄。三黑一銀共四輛七人車一次過駛入監獄，全部放下車窗簾。
【04:30】范國威囚於石壁監獄，有警方人員抵達監獄。
【04:25】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄。警方在監獄外小巴站位置，設立記者區。
【04:00】范國威囚於石壁監獄，有五名男子在監獄門口徘徊，等候懲教署職員。
【04:00】毛孟靜囚於羅湖懲教所，現場警員要求採訪記者進入在出入口旁邊、由鐵馬圍住的採訪區。
【03:45】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄。有警員落警車後，搬來一批雪糕筒設立記者區。
【03:40】范國威囚於石壁監獄，有警員到要求在羌山道等候的記者返回行人路。
【02:40】范國威囚於石壁監獄，再有兩部警車駛經羌山道。
【02:00】范國威囚於石壁監獄，早前被懲教人員要求離開監獄門外的採訪車，已移動至羌山道等候，有懲教人員及警員先後到場了解情況。譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，有兩名軍裝警員入內。
【01:07】毛孟靜囚於羅湖懲教所，現場有多名警員架起鐵馬戒備。
【01:05】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，現場已有大批傳媒架起攝影器材守候。
【00:47】 毛孟靜囚羅湖懲教所，現場見到有警車駛入，在內兜圈後駛出離開。
【00:40】譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，在場見到有警車停泊，並有警員駐守，現場不准車輛逗留。
【00:30】范國威囚於石壁監獄，監獄外有多輛採訪車停泊，有懲教人員向在場傳媒表示，現場只容許懲教署車輛及職員停留，要求採訪車輛離開。
【00:10】「47人案」其中四人預計4月29日出獄，凌晨時份羅湖懲教所、赤柱監獄、石壁監獄外已有傳媒守候。
首批出獄的被告，為刑期4年2個月的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威。
毛孟靜參與九龍西初選出線，她求情指無參與組織、無向他人施壓，希望獲釋後與丈夫共度餘生。
譚文豪參與九龍東初選出線，他求情指擔任議員時有盡力通過撥款，與警方錄口供時稱若知道違法一定不會參與。
郭家麒參與新界西初選出線，他求情指從政多年一直和平理性，是次犯案與本性不同，不支持「攬炒」和港獨，公民黨解散前已自行退黨。
范國威參與新界東初選出線，他求情指涉案謀劃不可能實現，擔任議員多年，從政時務實，注中民生議題。
其他刑期較短的被告，若沒有曾經保釋或其他案件在身，預料都將快出獄，包括同樣被判囚4年2個月的徐子見；判囚4年3個月的社民連岑子杰，以及李嘉達、譚凱邦、王百羽。
14名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。
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