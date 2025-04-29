47人案｜郭家麒出獄乘警方私家車離赤柱　2020年被DQ觸發總辭

47人民主派初選案中，串謀顛覆國家政權罪成、判監4年2個月的前公民黨立法會議員郭家麒，今日（29日）在赤柱監獄獲釋。清晨約5時45分，在郭家麒及前黨友譚文豪服刑的赤柱監獄，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位的車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信有包括接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。

郭家麒四年前因為參與或策劃2020年民主派「35+」初選被捕，承認串謀顛覆國家政權罪，庭上求情時指不支持攬炒和港獨，認為及早認罪反映有悔意。郭家麒本身是醫生，曾為公民黨新界西立法會議員，惟2020年被取消議員資格，觸發民主派總辭。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

5:45乘警方安排七人車離開赤柱

民主派47人初選案，最終45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚四年兩個月至十年。由於大部分人已還柙多時，今年先後會有多名被告獲釋。今日（29日）率先刑滿出獄的四人，分別是前新民主同盟立法會議員范國威、前公民黨議員毛孟靜、郭家麒、譚文豪，他們均被判囚4年2個月。

赤柱監獄外，今日凌晨起已有傳媒到場在監獄外守候，亦有警車戒備。至清晨約4時半，4輛私家車駛入赤柱監獄範圍。

至5時45分左右，一輛黑色七人車先駛出，隨着再有多部七人車駛出，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。

1961年出生的郭家麒，現時63歲。他在港大醫學院畢業，是泌尿外科專科醫生，與妻子育有一子兩女。

郭家麒1994年至2007年擔任中西區區議員。2004年立法會選舉，他在醫學界功能組別中擊敗勞永樂，首次當選立法會議員，2008年不敵梁家騮連任失敗。2010年他加入公民黨，2012年代表公民黨出戰立法會選舉，在新界西地區直選獲勝，2016年同區成功連任。

2017年郭家麒接受訪問。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

指不支持攬炒和港獨 獲前高官及議員撰寫求情信

2020年民主派初選，郭家麒在新界西出線，他報名參選後被選舉主任裁定提名無效。同年立法會選舉因疫情延後一年，11月他與郭榮鏗、楊岳橋和梁繼昌共四人被即時取消資格。

2021年1月6日因初選案被捕，及後認罪。郭求情時指不支持攬炒和港獨，及早認罪，顯示其悔意。前運房局副局長邱誠武、前立法會議員石禮謙有替郭撰寫求情信。

求情時又稱，前立法會議員張超雄提及內地記者付國豪在機場受襲時，郭當時有份阻止眾人襲擊付；在7.1衝擊立會事件中，郭亦嘗試阻止他人衝入立會，反映郭從政多年一直和平理性，今次犯案與其本性不符，惟法官李運騰指初選案影響香港的穩定。

2020年11月11日，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格，四人步出會議廳見記者。（梁鵬威攝）

被DQ後曾指人大決定代表一國兩制「真正已死」

郭家麒2010年加入公民黨，2012年代表公民黨出選立法會，成為新界西立法會議員。不過，2020年被全國人大常委會撤銷立法會議員資格，港府隨即宣布DQ郭家麒在內的4名民主派議員。

郭家麒當時表示，離開立法會的心情沉重，但並非擔心個人榮辱，而是擔心香港未來的發展。他批評人大的決定代表一國兩制「真正已死」，對香港發展造成無可挽救的打擊。

2020年11月11日，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格，四人步出會議廳見記者。（梁鵬威攝）

對於有指公民黨因要求美國制裁香港才被DQ，郭家麒曾在節目中稱有公民黨成員曾經向美方表示不要輕易制裁香港，因不想香港受經濟打擊，只是當時沒有向外透露。他又指，公民黨都希望香港亂局會停，希望對方以外交途徑與中方或香港交涉。

2021年3月6日，因民主派初選案被捕譚文豪、郭家麒，登山囚車離開荔枝角收押所，上庭應訊。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

退出公民黨後 發聯署信促公民黨解散

郭家麒因初選案被捕還柙後宣布退出公民黨。同年4月，他與同樣已退出公民黨的楊岳橋、譚文豪及李予信，向前黨友發聯署信，指公民黨在立法會層面再無參政空間，「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」