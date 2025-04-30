四季酒店會計偷取公司2600萬元　以購買物業名車名錶　囚6年6個月

四季酒店會計職員涉於4年間，透過偽造支票簽名和修改公司會計系統的紀錄，開出112張支票再存入自己的戶口，成功偷取2600萬元。直至有公司職員發現，有公司支票存入該職員的戶口，才揭發事件。警方接報調查時，發現職員不但把盜取的款項，花費在名牌手袋和手錶，甚至購買一個將軍澳日出康城單位和一輛名車。職員承認9項盜竊罪，法官今（30日）在高等法院判刑時指，被告偷取款項，以支付其奢華的生活，最終決定判他監禁6年6個月。



被告陳耀才，39歲。他被控於2017年至2021年間，偷取約2643萬元。庭上透露，四季酒店事後向被告展開民事訴訟，已成功追討約110萬元，而酒店將會繼續追討涉款。

被告陳耀才承認9項盜竊罪，今在高等法院被判囚6年6個月。

案情指，被告於2013年受聘四季酒店任待應，1年後改任會計職員。於2017年至2021年間，

被告透過偽造支票的簽名、修改公司會計系統的紀錄等，發出112張支票，並把款項存入被告的9個戶口。至2021年9月，有公司職員發現一張公司的支票，存入被告的戶口，因此揭發事件。警員接報後，於同年11月到被告的西營盤住所搜查，發現大量的名牌手袋、手錶和珠寶。警方調查進一步發現，被告曾以588萬元購入將軍澳日出康城一單位，和以121萬元購入一輛保時捷名車。

辯方指被告因貪心犯案 但不涉精密計劃

辯方求情指，被告因貪心犯案，但本案不涉精密計劃。他被捕後已遭還押3年，現已深感後悔。辯方亦呈上被告的求情信，被告在信中向前僱主和同事致歉。辯方亦確認，被告至今未有向酒店償還欠款。

法官判刑時指，被告違反誠信，在四年間偷取公司逾2600萬元， 以應付其奢華的生活。法官考慮被告認罪，酌量減刑，最終決定判囚6年6個月。。

案件編號：HCCC110/2024