會計認穿櫃桶底　7年偷1198萬囚64月　公司未買保險需負全額損失

錶帶公司前會計涉7年間「穿櫃桶底」偷取公司1198萬，至公司董事發現虧本查帳，始被揭發。前文員今（11日）於高等法院承認一項盜竊罪，求情稱因母親、妻子均患癌、兒子又有自閉症，家中開支沉重，開始欠下卡數，並以賭錢和炒股等方式解財困，惟這些方法均失敗才犯案。他在接受警方調查時又稱，把財務還清後已沒有再偷。惟肇事公司沒買保險，需負上全額損失。暫委法官游德康斥被告違反誠信，考慮他被公司辭退後另覓工作維持家計，加上控方調查導致案件延誤，判被告入獄5年4個月。



被告賴卓宏（51歲）被控於2008年11月3日至2015年7月7日之間，盜取香港上海滙豐銀行有限公司欠Bestrap Manufactory Limited（下稱：BML）的總額為11,975,559港元的債務，而該筆款項上述BML的財產。

被告賴卓宏在高等法院認盜竊囚5年4個月。

案情指，被告案發時為涉案錶帶生產公司BML的會計文員，負責結算公司開支及記帳。BML會向供應商採購皮革，根據日常做法，供應商發貨後需向BML開發票，之後被告便會填寫內部發票及支票，再交BML其中兩名董事簽署，完成後被告需將支票交給核數師蓋印，之後支票便可發放予供應商。

被告在7年間偷公司1100萬

被告因此獲授權使用BML滙豐戶口的支票簿，但上述戶口僅限用於公司轉帳及開支，不會用作支付員工薪資。被告於案發7年間，將公司合共187張支票存入，涉款共逾1100萬。

認盜611萬還13.2萬

BML管理層發現公司自2015年開始虧本，查帳後見公司曾於2012至2015年間向2間已無合作的供應商發款。被告在董事查問下承認曾盜取BML約611萬，他數天後向公司還款13.2萬，同日被辭退。

還清債務無再偷錢

公司報警處理，被告警誡下稱因沈迷賭博及投資失利，偷了公司約600萬用以還債。他承認偽造支票，並在抬頭欄用可擦筆填上供應商名字，待董事簽署後把抬頭欄改成自己名字，再將支票存入個人戶口。他於2015年7月還清債務後，此後便再無偷錢。

調查顯示，被告共盜取了BML共約1198萬，由於BML因沒購買保險，蒙受全額損失。

母親妻子及兒子均患病

辯方求情指，被告與妻子育有一對子女，兒子患自閉及發展遲緩症，他年屆八旬的母親及妻子都患癌症。被告自2002年開始任職BML，直至2015年因本案被辭退，之後另覓新工幫補家計，但經歷連串不幸。被告與妻子原本都有工作，其後因要應付家中情況，導致入不敷支，他為還卡數開始借高利貸、賭錢及炒股票，希望靠運氣解決問題。雖然本案有一定程度計劃，但被告獨自行事，犯案亦未經精密安排，他自案發後蒙受巨大壓力，相信判監後家人需再面對多層經濟壓力。

被告的還款僅佔竊款的1.1%

游官判刑時指，被告違反誠信，並選擇把所盜公款用在賭博及投資上，雖然他被揭發後曾向公司還款，但只佔涉案款項1.1%。不過考慮到控方需時調查大量銀行文件，導致案件延誤8年，被告直至去年才被正式落案起訴，期間他仍另覓工作維持家計，考慮相關因素後判囚5年4個月。

案件編號：HCCC109/2023