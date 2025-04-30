香港航空行李安排改制　經濟艙免費包23公斤寄艙　另供特色兩餸飯

【日本地震／香港航空／日本旅遊】香港航空今日（30日）舉行「用心出發、全心服務」活動，公布推出一系列服務升級措施，其中包括全線經濟艙不再提供0公斤寄艙行李，新制度下每位乘客都包括一件23公斤寄艙行李；另外經濟艙飛機餐更提供特色兩餸飯，包括港式黑椒洋蔥牛肉粒及蒜苗炒豆乾、家常蕃茄炒蛋及港式乾蔥豉汁雞球等。



香港航空主席閻波解釋，取消0公斤寄艙行李，只是希望乘客能提高滿意度。他又指，兩餸飯港人特別喜歡的菜式。「因為我們是本地公司，所以希望大家在餐桌上面有家的感覺。」



香港航空將在5月至6月縮減日本部份航點的班次。（香港航空圖片)

香港航空今日（4月30日）舉辦「用心出發、全心服務」活動，並講解最新業務情況。（歐陽德浩攝）

不再提供0公斤寄艙行李 新制度每人至少包23公斤

香港航空由即日起，實施全新的行李政策，全線經濟艙不再提供0公斤寄艙行李，新制度下每位乘客都包括一件23公斤寄艙行李。詳情如下︰

經濟艙：包含行李限額每件提升至23公斤（一件）起，另可攜帶一件7公斤手提行李；



商務艙：包含行李限額大幅提升至64公斤（兩件、每件32公斤），手提行李限額增至15公斤（共兩件）。



香港航空取消0公斤寄艙行李安排，主席閻波解釋，希望乘客能提高滿意度，讓他們不必再為了購買行李額而感到焦慮。（歐陽德浩攝）

取消0公斤寄艙行李 閻波：希望乘客能提高滿意度

香港航空主席閻波表示，取消0公斤寄艙行李，只是希望乘客能提高滿意度，讓他們不必再為了購買行李額而感到焦慮。被問到會否將成本轉嫁至乘客，他則強調香港航空純粹為了向旅客提供更好的服務。

香港航空今日（4月30日）舉辦「用心出發、全心服務」活動，並講解最新業務情況。（歐陽德浩攝）

香港航空今日（4月30日）舉辦「用心出發、全心服務」活動，並講解最新業務情況。（歐陽德浩攝）

與米芝蓮餐廳明閣合作推出商務艙飛機餐

由於過去數年受到疫情影響，香港航空的飛機餐一度換成麵包及飲品，直至去年中恢復熱餐。香港航空公布，已為所有航線的商務艙及經濟艙重新設計飛機餐，主打香港風味。

例如與米芝蓮餐廳明閣合作推出商務艙飛機餐，提供3種獨家款式，包括三蔥焗一字排配白飯、蘿蔔陳皮炆和牛臉頰配白飯、黑松露生焗鮮雞扒配白米飯。

經濟艙飛機餐提供特色兩餸飯，包括港式黑椒洋蔥牛肉粒及蒜苗炒豆乾。（歐陽德浩攝）

經濟艙飛機餐提供特色兩餸飯，包括家常蕃茄炒蛋及港式乾蔥豉汁雞球。（歐陽德浩攝）

每個月安排不同兩餸飯 有牛肉粒及魚香茄子

至於經濟艙飛機餐更提供特色兩餸飯，包括港式黑椒洋蔥牛肉粒及蒜苗炒豆乾、家常蕃茄炒蛋及港式乾蔥豉汁雞球。現場介紹指，除了上述配搭外，也有牛肉粒及魚香茄子，視乎每個月的菜單再作安排。

此外，香港風味飛機餐亦有咖喱魚蛋公仔麵、煎釀三寶雜菜炒麵等，短途航班則會提供嘉頓製作的餅乾及麵包。

為何提供兩餸飯飛機餐？ 香港航空︰希望有家的感覺

閻波又指，兩餸飯港人特別喜歡的一種菜式，「因為我們是本地公司，所以希望大家在餐桌上面有家的感覺。」