日本地震陰霾下 香港航空反看好香港人暑假赴日市場 或增加班次
撰文：歐陽德浩
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【日本地震／香港航空／日本旅遊】日本政府地震調查委員會將南海海槽大地震未來30年內發生概率提升，觸發日本地震恐慌，港人赴日意欲亦受打擊。香港航空早前減少部份赴日航班班次，包括福岡、名古屋及札幌等，主席閻波今日（30日）解釋，由於早前日本旅客的訂票量非常低，因此才作出上述安排。閻波認為，日本地震恐慌不會影響香港市民外遊，對於暑假出遊情況感到樂觀，未來甚至會增加班次，「沒有看到假期有一個很大的變化，我們還是比較穩定。」
香港航空早前指，由於近日日本部份航線的旅客預訂量較低，將針對今年5月至6月期間往返日本的部份航班作出調整，包括減少福岡、名古屋及札幌的航班頻率。
早前減日本航線班次 閻波解釋是因日本旅客訂票量非常低
香港航空主席閻波今日在活動中解釋，由於早前日本旅客的訂票量非常低，惟日本航線的班次頻密，因此採取航班合併的安排，又稱已為所有乘客作出「非常好的安排」。
究竟日本地震恐慌是否影響市民外遊？閻波並不認同，強調香港航空無論在整體乘客抑或是飛機數量，都不斷在增加，又指港人熱愛到日本旅遊，因此未來會維持甚至增加班次。
日本地震恐慌不影響港人遊日 閻波：還是比較穩定
閻波透露，雖然目前沒有具體的乘客數字，不過對於暑假的出遊情況感到樂觀，「沒有看到假期有一個很大的變化，我們還是比較穩定。」
可善用5月作飛機維護 迎接暑假高峰期
閻波續指，航空業界在5月份較為淡靜，航班數量相對於4月份略減，不過航空公司能夠運用該時段準備飛機維護的工作，以迎接暑假的高峰期。
閻波又指，正與供應商傾談飛機預訂，將不斷引入新飛機，努力探索更多適合港人的航點；至於未來會否採購國產飛機C919，則需要研究航線是否合適。
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