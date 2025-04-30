ICIJ調查：趙薇前夫黃有龍曾遭國際刑警通緝　2021年法國被捕

國際調查記者同盟（ICIJ）查閱法國法庭文件，報道趙薇前夫黃有龍被指涉東莞網絡借貸爆煲，東莞檢察機關透過國際刑警向他發出紅色通緝令，黃於2021年3月於法國波爾多被捕。這是第一次有法庭文件證實，黃有龍曾於法國被捕，但後來波爾多上訴法院駁回了中國對黃有龍的引渡請求，國際刑警亦刪除了黃的紅色通緝令。

趙薇於2021年8月突然遭封殺，影視作品「全網下架」，並於2024年12月底公開與黃「多年前」離婚。

黃有龍拒絕評論ICIJ的查詢，中國駐美大使館發言人回應ICIJ表示，中國政府嚴格遵守國際法和尊重他國主權。



趙薇2024年公開，已與黃有龍離婚多年。（微博圖片）

擁新加坡永久居留權

黃有龍（HUANG Youlong）1976年生於湖南邵陽，現時48歲，是擁有新加坡永久居留權、香港身份證的商人，2008年與內地影星趙薇結婚而為公眾熟悉，並於法國波爾多擁有葡萄酒莊園「夢隴酒莊（Chateau Monlot）」。

黃有龍與趙薇涉足內地資本生意，2014年底，黃有龍和趙薇斥資30.88億元入股馬雲的阿里影業（1060）；2015年，黃有龍和趙薇亦跟隨馬雲入股瑞東集團，並改名「雲鋒金融」（0376）；2016年，黃有龍先後買殼入主順龍控股（0361）和金寶寶控股（1239）。

2015年6月，趙薇和黃有龍出席美國洛杉磯荷里活星光大道活動。（中新社）

2017年遭證監會處罰 2021年「全網下架」

2017年，二人的「龍薇傳媒」，在自身境內資金準備不足，相關金融機構融資尚待審批，存在極大不確定性的情況下，以空殼公司收購上市公司，且貿然予以公告，被中國證監會指對市場和投資者產生嚴重誤導，二人遭罰五年禁入證券市場後。

在內地資本市場失利被罰後，他們二人轉趨低調，直至2021年8月，趙薇突然在內地「全網封殺」，所有影視作品均被下架，外界一直不知原因。

2025年4月，國際調查記者同盟（ICIJ）報道，趙薇前夫黃有龍遭國際刑警通緝，2021年在法國被捕。（ICIJ）

國際刑警紅色通緝 2021年入境法國被捕

國際調查記者同盟（ICIJ）、法國廣播電台（Radio France）及《世界報》（Le Monde）4月29日發布調查報道，報道引述取得法國法庭文件，指廣東省東莞市的檢察機構，透過國際刑警向黃有龍發出紅色通緝令，原因是他涉及非法吸收公眾存款、2019年「爆煲」的「團貸網」，他被指涉嫌洗黑錢。

《世界報》報道，2021年3月22日，黃有龍從冰島雷克雅未克機場，乘搭私人飛機飛往法國波爾多，降落時被捕，但可以保留手機。黃之後收到多人勸他回國的電話。

公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，被判死刑、緩刑兩年。（長春市中級人民法院）

黃有龍自稱涉孫力軍案

參與調查的記者取得法國法庭紀錄，黃有龍在法國出庭時聲稱，中國當局要求他回國，是關於中國公安部前副部長孫力軍的案件。孫力軍2020年被指涉嫌嚴重違紀違法落馬，2022年，他受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍枝罪罪成，被判死刑、緩刑兩年、剝奪政治權利終身。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（東方IC）

法國駁回引渡要求

報道引述法庭文件指，黃有龍透過律師聲稱，與孫力軍的唯一聯繫，是2018年孫力軍請黃有龍投資約500萬美元於一間保安公司。

2021年5月14日，中國駐巴黎大使館向法國外交部提交正式引渡請求。

《世界報》指謹慎的黃有龍，有錄下所有通話的習慣，這些通話經過法警認證，並添加到波爾多上訴法院的引渡檔案中。

2021年7月，波爾多上訴法院駁回了中國對黃有龍的引渡請求。法國廣播電台查閱了法院的裁決，指黃有龍提供的通話紀錄傾向表明，引渡請求的依據不是黃先生本人被指控的刑事犯罪，而是希望獲得孫力軍的證詞。

幾個月後，國際刑警刪除黃有龍的紅色通緝令，但判定組織本身並無過失。

2015年6月，趙薇和黃有龍出席美國洛杉磯荷里活星光大道活動。（視覺中國）

ICIJ僅稱「趙薇前夫」 不公開全名換法庭紀錄

報道亦無公開黃有龍全名，只以「趙薇前夫H」為代號，並有年齡、新加坡國籍等背景資料，原因是ICIJ、法國廣播電台（Radio France）及《世界報》「在不得使用H真實姓名的條件下，取得一系列法庭紀錄。」法國廣播電台報道指，黃有龍律師要求該台以安全原因不要透露他的完整身份。

ICIJ報道指，黃有龍本人拒絕對此事發表評論，中國公安部無回應ICIJ查詢。

中國駐美國華盛頓大使館發言人劉鵬宇回覆ICIJ表示：「中國政府嚴格遵守國際法和尊重他國主權。」

蒙古Mizu公司曾與國企中國建材簽訂合作協議，天堂文件披露，Mizu由黃有龍控制。（網上圖片）

《香港01》2017年參與ICIJ「天堂文件」調查報道，首次揭露黃有龍與雲頂香港及該公司掌舵人、大馬賭王林國泰的關係，早在2011年起一同投資蒙古礦產公司，涉資8,000萬美元（約6.24億港元）；2014年新晉「賭業股」藍鼎（0582）宣布與雲頂，投資逾170億元發展南韓濟州賭場項目，黃有龍以每股0.4元認購5億股藍鼎股份。

內地影星趙薇12月28日發文稱，多年前已正式與黃有龍離婚，她們的婚姻關系在法律上早已解除。（趙薇微博）

2023年黃有龍父親喪禮現場，列出趙薇為「孝媳」。（網上圖片）

2024年12月23日，黃有龍遭一間公司，入稟香港法院追討7.53億元欠款；趙薇於12月28日，突然在微博表示與黃有龍「多年前」已正式離婚。

黃有龍的父親在2023年逝世，黃有龍與趙薇無出席喪禮，但現場有列出家屬名單，趙薇仍列在孝媳位置。

記者發現趙薇於「順龍控股」（0361）仍擁有黃有龍的「配偶權益」。趙薇於2025年1月21日，向港交所提交補充文件，指離婚日為2021年7月23日，不再享有配偶權益。

趙薇丈夫黃有龍控制的順龍控股位於荃灣。（資料圖片 / 勞顯亮攝）