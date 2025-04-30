新冠污水監測｜衞生署指抽樣點減至每區一個　不會影響監測效果

新冠疫情期間，以污水檢測新冠病毒含量方法為政府追蹤病毒傳播和識別感染源頭重要工具。衞生署衞生防護中心今日（30日）就有報道指「全港性污水病毒監測計劃」監察點數量「大幅減少」作出澄清，強調調整監察點數量是配合計劃目標轉變和基於科學分析的決定，目的在提升成本效益，同時確保監測全港新冠病毒活躍程度的成效不受影響。



衞生防護中心指，在維持監測成效前提下不斷優化計劃，並利用模擬模型分析不同數目的監察點組合，結果顯示，把抽樣點數目從過往每區三至14個，改為每區一個位於較下游並覆蓋最多人口的抽樣點，污水病毒量數據同樣與相關臨床監測指標的趨勢高度吻合，換言之，上述監察點數量的調整不會影響監測效果。



衞生防護中心指調整監察點數量後，污水病毒量數據同樣與相關臨床監測指標的趨勢高度吻合，換言之上述監察點數量的調整不會影響監測效。。（資料圖片）

無綫新聞節目周二（29日）以「渠務署污水樣本採樣點疫後大減 有否需要投放更多資源？」為題報道，內容提及隨著疫後復常，渠務署回覆指，疫情期間原本設有的154個固定採樣點，減至18個。

政府在疫情期間全港設置154個定點污水監測站，每兩日循環採樣一次，覆蓋500萬人口。（環保署提供）

調整監察點數量目的是提升成本效益 同時確保成效不受影響

衞生署衞生防護中心今日澄清時強調，調整監察點數量是配合計劃目標轉變和基於科學分析的決定，目的是提升成本效益，同時確保監測全港新冠病毒活躍程度的成效不受影響。

衞生防護中心指，新冠疫情期間，利用污水檢測新冠病毒含量的新方法成為特區政府追蹤病毒傳播和識別感染源頭的重要工具。當時，於污水樣本檢測到新冠病毒後，中心會根據污水網路追蹤病毒源頭，以及早發現感染個案。

污水監測目標從個案追蹤轉為恆常監測病毒在社區活躍程度

衞生防護中心指隨着社會復常，新冠病毒已被視為一般呼吸道疾病處理，污水監測的目標因而從個案追蹤轉為恆常監測病毒在社區的活躍程度，在維持監測成效的前提下不斷優化計劃，並利用模擬模型，分析不同數目的監察點組合。

抽樣點數目從過往120至154個改至每區一個共18個

結果顯示，把抽樣點數目從過往120至154個、每區三至14個，改為每區一個（共18個）位於較下游並覆蓋最多人口的抽樣點、每點共覆蓋超過220萬人口，污水病毒量數據同樣與相關臨床監測指標的趨勢高度吻合。換言之，上述監察點數量的調整不會影響監測效果。