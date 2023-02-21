男子路試撞壆「肥佬」　給予考牌官500元利是求合格　遭廉署起訴

廉政公署落案起訴一名26歲男子，指他涉於去年參加商用車輛路試考牌時，因撞路壆獲考牌官即時告知不及格，其後向考牌官提供500元利是，圖要求對方給予及格成績。考牌官其後向運輸署報告事件，廉署接獲案件轉介後即場拘捕該名男子。男被告已獲保釋，周四(23日)到西九龍裁判法院答辯。



案情指，一名26歲男子巴宇恒，於2022年11月29日到運輸署荃灣駕駛考試中心參加商用車輛中型貨車駕駛考試，並由一名運輸署二級考牌主任主考。被告在駕駛考試中犯下嚴重錯誤，車輛撞上路邊，獲即時告知考試不及格。被告其後涉嫌向該考牌官提供一封500元現金利是，圖獲對方給予及格成績。

該考牌官在駕駛考試結束後向運輸署報告事件，廉署接獲貪污投訴後當場拘捕被告。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。

被告現面對一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，現已獲廉署准予保釋，星期四(23日)在西九龍裁判法院答辯。

廉署發言人指，廉署十分重視公務員誠信，一直與各政府部門保持緊密合作，為公務員提供誠信培訓，確保他們對貪污維持高度警覺。廉署提醒市民，貪污屬嚴重罪行，市民切勿行賄公務員以換取協助或優待