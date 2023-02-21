大家樂前助理工程師涉瞞擁工程公司　誘集團批$7萬合約遭廉署拘捕

廉政公署今（21日）落案起訴一名任職於大家樂集團附屬公司的前助理工程師，涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙連鎖快餐店把兩項工程判授予該承辦商。涉案被告已獲廉署准予保釋，周四（23日）在粉嶺裁判法院答辯。



廉政公署今（21日）落案起訴一名任職於大家樂集團附屬公司的前助理工程師。(資料圖片)

涉案被告陳耀華（53歲），為大家樂企業有限公司（大家樂企業）前助理工程師，被控2項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

被告於2021年2月至12月初任職大家樂企業助理工程師，職責包括為母公司大家樂集團有限公司（大家樂集團）一個廠房的工程和維修項目，向承辦商索取報價。

根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。如僱員在一個機構有任何權益，而該機構與大家樂集團及其子公司有業務往來，則必須向大家樂集團申報。

根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。（資料圖片）

被告涉嫌於2021年4月至10月期間，向大家樂集團隱瞞他在領冠工程有限公司（領冠）的權益，並意圖詐騙而誘使大家樂集團聘用領冠負責一個保安更亭的更換工程，以及一個空調系統的維修工程。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是領冠的唯一董事和主要股東。涉案兩項工程涉及費用共約70,000元。大家樂集團在廉署調查案件期間提供全面協助。