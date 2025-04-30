再有內地網約平台准用戶召私家車接載　運輸署去信促遵守法例

內地網約平台「滴滴出行」上周五（25日）起向部份用戶開放網約私家車服務。運輸署今日（30日）與的士業界會面後重申，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法，運輸署已再次去信提醒營運商須遵從相關法例規定。



運輸署又表示，政府希望提升個人化點對點交通服務質素，將採取不同措施持續改善的士服務，如建議規定所有的士司機必須提供電子支付方式等。早前選出的5個的士車隊營辦商正在籌備，預計將於今年7月底前投入服務。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署今日與的士業界會面，就提升的士服務質素和促進行業健康發展交換意見，並重申政府將持續依法打擊非法出租或取酬載客活動，保障市民的安全及利益。

運輸署：正跟進建議立法工作 5個的士車隊7月底前投入服務

運輸署表示，政府建議規定所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀和全球衞星導航系統，以更好地保障乘客的權益；亦建議規定所有的士司機必須提供電子支付方式。政府現正跟進相關建議的立法工作，希望透過各項措施，與的士業界攜手提升的士服務質素，讓乘客有更好的乘車體驗。

署方表示，政府推出的士車隊制度，透過引入系統化管理、善用科技的車隊，為乘客提供更優質的服務。選出的5個車隊營辦商正在籌備，預計將於今年7月底前投入服務。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

今年內就規管網約車平台等訂定立法建議

運輸署發言人表示，對於透過不同通訊科技以使用互聯網或手機應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務，政府一直持開放態度，但相關平台必須確保所提供的載客服務合乎法規，保障乘客的安全及利益。

運輸署正進行研究，檢視個人化點對點交通服務的整體供求。政府在全面考慮交通諮詢委員會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」的報告及所收集到的意見和相關數據後，會於今年內就規管網約車平台、合規服務的車輛和司機的相關牌證要求等訂定立法建議。

署方重申任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法，運輸署已再次去信提醒營運商須遵從相關法例規定。

當接獲懷疑有車輛提供非法出租或取酬載客的個案，運輸署會視乎實際情況把個案轉交警務處跟進。警務處一直採取針對性執法行動，並透過不同渠道收集情報，以打擊非法出租或取酬載客活動。

「滴滴出行」4月25日起向部份用戶開放網約私家車服務，記者4月26日測試，惟暫未能預約私家車，只見提供約士服務。（微信截圖）

認清出租汽車許可證 免受風險

發言人提醒有意使用出租汽車服務的市民，在出發前向服務提供者查詢或使用運輸署網上查詢系統，查證有關私家車是否已獲發出租汽車許可證。

署方重申，乘客使用非法出租汽車服務可能蒙受風險。當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險或會失效。市民可參閱運輸署出租汽車許可證專頁了解詳情。