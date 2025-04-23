五一黃金周｜西貢東壩增加小巴疏導　鄭泳舜倡考慮限制的士入禁區

【西貢東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑】近日每逢周末或長假，西貢麥理浩徑都吸引大批內地客，人滿為患。五一黃金周將至，民建聯今日（23日）引述運輸署已經和小巴營運商協調，將增加來往東壩的小巴數量。



麥理浩徑第一段部分路段較窄，容易交通擠塞，水務署5月1日前會完成工程，延長避車處，方便對頭車輛互相讓路。至於「黑的」問題，民建聯認為如果「黑的」和的士行駛速度問題未改善，政府應考慮限制的士進入禁區，實行「出一輛進一輛」，以確保交通順暢。



不少遊客坐的士來往東壩。（顏銘輝攝）

東壩近日吸引大批內地人到訪。（洪戩昊攝）

民建聯及西貢區議員今日（23日）就西貢麥理浩徑的交通問題，約見運輸署、水務署等多個政府部門。（民建聯提供）

民建聯約見運輸署 促請做好準備迎五一

民建聯立法會議員鄭泳舜和李世榮今（23日）聯同西貢區議員李家良和邱浩麟，約見運輸署、旅遊事務署、漁護署及水務署等政府部門，促請政府為五一黃金周準備，避免西貢麥理浩徑過度擁擠，以及交通堵塞情況重演。

黃金周增接載小巴數目 延長避車處

民建聯引述運輸署已經與小巴營運商溝通，於五一黃金周增加來往東壩的小巴數目，早前在清明節及復活節期間已預演和測試。另外，警方和民安隊屆時也將增派人手維持秩序。

麥理浩徑第一段部分路段較窄，容易交通擠塞。民建聯指水務署正展開工程延長避車處，方便對頭車輛互相讓路，期望五一黃金周假期前完成。旅發局亦會透過不同渠道，向海內外遊客發放資訊。

▼4月4日 西貢東壩▼



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鄭泳舜建議限制的士進入禁區

東壩「天價黑的」問題，鄭泳舜建議政府考慮限制的士進入禁區，實行「出一輛進一輛」，以確保交通順暢。李世榮則指可參考其他國家在旅遊景點引入的電動觀光車，除了提升旅客的觀光體驗，亦有助分流交通。

東壩一帶路面較窄窄，有的士要駛出馬路外避車。（資料圖片/顏銘輝攝）