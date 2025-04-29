投訴的士近8季最多　去年第四季接獲近3900宗　主要涉司機違規

運輸及物流局（今日）公布，去年第四季（10月至12月）共接獲近1.3萬投訴及建議，有逾1.1萬宗涉公共交通服務，佔總數近88%。



各類交通工具中，接獲最高投訴及建議的為專營巴士，共4,573宗；涉及的士服務的個案有3,899宗，為近八季最多。的士個案中，有逾95%涉的士司機違規行為，包括兜路、拒載、濫收車資。



過去警方行動中，兩名的士司機涉嫌「濫收車資」及「沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地」被捕。（資料圖片 / 警方提供）

交通投訴組去年第四季共收到近1.3萬宗投訴及建議

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在去年第四季， 接獲12,898宗投訴及建議，按年升18.9%，按季下跌11.2%。當中涉及公共交通服務有11,316宗，佔總數近88%。

投訴的士三大：兜路、駕駛行為不當、拒載

公共交通服務投訴中，涉的士個案有3,899宗，佔總數34%，為近八季最多，為投訴建議個案次高，上季個案數字按季升13.4%。

個案主要涉及的士司機違規行為，共3,779宗，佔整體95%。最多投訴兜路，有855宗；其次是駕駛行為不當，佔813宗；第三則為拒載，共795宗。餘下100多宗涉及清潔、車身狀況，以及的士引致交通阻塞的問題。

季內有1,021宗個案被轉介執法部門處理。

有關的士投訴個案分類。（交通諮詢委員會交通投訴組季報截圖）

公共交通服務投訴中，涉的士個案有3,899宗，按季升13.4%，為近八季最多。（交通諮詢委員會交通投訴組季報截圖）

公共交通服務的投訴佔了交通投訴組季度報告的最大部分。（資料圖片）

最多投訴個案為專營巴士 接獲逾4500宗

接獲最多投訴及建議個案的是專營巴士，去年第四季共接獲4,573宗投訴及建議，按季跌約26.6%，佔公共交通投訴總數約四成。個案主要投訴涉及九巴，共2,481宗。