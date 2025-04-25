復活節｜的士電子支付交易額按年升7成 3萬司機已裝八達通收款機
撰文：歐陽德浩
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【八達通／復活節／電子支付／的士】八達通自2024年起，向其他電子支付平台，包括AlipaHK及微信等，開放的士支付網絡。八達通周四（24日）公布，的士八達通付款量急增，早前復活節長假期間（4月18日至21日），透過八達通流動收款機付款的交易金額，相比去年同期增加70%，交易量升69%。
此外，各地旅客也在復活節期間訪港，旅客版手機八達通的使用人數，相比去年同期升62%，交易金額升逾50%。
八達通表示，為推動的士電子支付普及化，自2018年推出商用版八達通App後，㇐直豁免的士司機的手續費，即銀行賬戶資金轉賬費用。成功開戶的的士司機，更可免費獲贈八達通流動收款機，即完全零成本。
3萬的士司機已裝八達通藍芽收款機 可收微信及Alipay
八達通又指，目前已有3萬名司機備有八達通藍芽收款機，可支援八達通、八達通銀包、銀聯二維碼、微信支付、WeChat Pay HK、PayMe、AlipayHK和內地支付寶等，不論是港人或旅客都可輕鬆付款。司機更可將車費轉至八達通卡，同樣毋須手續費。
八達通表示，復活節期間透過八達通流動收款機的交易金額，相比去年同期增加70%，交易量升69%，認為市民已愈來愈習慣使用電子支付。
復活節假旅客版手機八達通使用人數按年升62%
至於旅客版手機八達通的使用人數，相比去年復活節升62%，交易金額亦升逾50%。八達通認為增長反映旅客版手機八達通憑藉便捷性和廣泛適用性，愈來愈受到訪港遊客歡迎，包括乘搭交通工具、在商場小店購物、餐廳用餐等。
八達通︰五㇐黃金周為客戶帶來更多優惠
八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，隨著五㇐黃金周的來臨，八達通會與商戶聯手為客戶帶來更多優惠，協助推動香港的經濟發展。
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