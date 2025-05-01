五一黃金周｜營辦商嚴陣安排30輛小巴接載往東壩　早上車流順暢

內地五一黃金周假期今日（1日）展開，不少內地客來港度假，西貢東壩為熱點之一。營辦前往東壩的9A專線小巴公司已提早部署，安排了30輛小巴，今早分批駛到北潭涌郊野公園的小巴站嚴陣以待，但今日旅客人數不及以往周末，現場未見排隊長長人龍。



五一黃金周首日，專線小巴公司在北潭涌郊野公園小巴站旁，安排約30輛9A專線小巴嚴陣以待。（吳美松攝）

內地五一黃金周假期首日，專線小巴公司在北潭涌郊野公園小巴站旁，安排了約30輛小巴停泊候命。（吳美松攝）

今早9時左右，小巴營辦商安排了30輛開往東壩的9A專線小巴，包括15輛向其他路線借來的「外援」小巴，早已停泊於北潭涌郊野公園的小巴總站旁，準備接載遊客；同時，有關方面在旅遊巴停車場加設車站，方便乘坐關口直通旅遊巴的內地客登車。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華表示，截至今早10時，有約300人乘坐9A小巴前往東壩，預計今日最多會有3000人左右，不過早上人流不算多，可能因天氣欠佳，或影響旅客來行山意欲。

他又表示，早上來往東壩的道路暢順，今天亦將不設尾班車，直至東壩沒有人候車才會「收隊」；如果今次試行順利，未來在長假期時都會沿用同樣做法，將之恆常化。

有旅遊巴從口岸直送內地行山客到北潭涌郊野公園停車場，現場有警員維持秩序。（吳美松攝）

有旅遊巴從口岸直送內地行山客到北潭涌郊野公園停車場。（吳美松攝）

有部份旅客到小食亭光顧。（吳美松攝）

內地客計劃在山上露營宿一宵

現場所見，前往東壩的多為內地人，亦有少部份為港人及外籍人士。其中內地旅客蕭小姐和朋友一行三人，今早8時許經深圳灣關口抵港，然後便乘旅遊巴來到北潭涌郊野公園。

今次是他們首次在港徒步行山，預計晚上會在山上露營過夜，明天返回深圳。蕭小姐認為香港沒有新景點，因此轉為行山；如果香港沒有山行，可能不會在五一黃金周假期來港。