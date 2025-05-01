五一勞動節｜食肆輸入外勞本地員工時薪減　勞工界促適時檢討計劃

今日（1日）是五一勞動節，有立法會議員關注有本地勞工在公司輸入外勞後薪金被減、甚至失去工作，促政府加強對僱主的監察和制裁，以及適時檢討輸入外勞成效，必要時凍結計劃。



黃國指有本地勞工在公司輸入外勞後，工作受到影響，如被裁員、扣減時薪等，當中以飲食業尤為嚴重。（資料圖片/盧翊銘攝）

有飲食業兼職員工時薪跌16%

工聯會立法會議員黃國在電台節目指，有本地勞工在公司輸入外勞後，工作受到影響，如被裁員、扣減時薪等，當中以飲食業尤為嚴重。他舉例，有飲食業兼職員工在公司輸入外勞後，時薪從120元跌至100元。

黃國：必要時凍結輸入外勞計劃

黃國希望政府在審批僱主的輸入外勞申請時，可保障本地員工優先的準則，必要時凍結輸入外勞計劃。

林振昇希望政府在審批申請時加強對僱主的監察，確保他們在申請前有嘗試招聘本地勞工。（黃浩謙攝）

林振昇：加強對違規僱主懲處

勞聯立法會議員林振昇亦指，收到個案求助，其公司在聘請外勞後將其解僱。他希望政府在審批申請時加強對僱主的監察，確保他們在申請前有嘗試招聘本地勞工；並加強對違規僱主的懲處，從而增加阻嚇力。

此外，取消強積金「對沖」今日起實施。林振昇擔心由於過往可以對沖，僱主不用由另外支付員工的遣散費或長期服務金，但日後僱主要「真金白銀」支付，或導致資助計劃完結後，僱主或以各種理由解僱員工，並不支付長期服務金，產生勞資爭執。