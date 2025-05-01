五一黃金周｜入長洲現人龍加開快船　港人：復活節已北上故留港

【五一／五一黃金周／香港好去處／留港消費】今日（1日）是五一勞動節，亦是內地黃金周首日，大批香港人及旅客到訪長洲。早上約10點，中環5號碼頭閘外有人龍，新渡輪開設兩班10時快船接載乘客進入長洲。



有香港人指復活節已經北上，故五一選擇留港消費，又打算星期一太平清醮再到入長洲。有內地家庭連同朋友十多人入島，有在內地就讀的小朋友稱老師曾播放長洲的介紹影片，故感到十分期待。



早上約10點，中環5號碼頭閘外有人龍，新渡輪開設兩班10時快船接載乘客進入長洲。（梁鵬威攝）

早上約10點，中環5號碼頭閘外有人龍，新渡輪開設兩班10時快船接載乘客進入長洲。（梁鵬威攝）

在香港工作的內地人李先生稱，妻子和兒子趁五一長假由深圳到香港與他相聚，長假首日到長洲遊玩，不會過夜。（梁鵬威攝）

渡輪加開班次疏導乘客

早上近10時，位於中環的10號碼頭外出現人龍，等候入閘乘渡輪往長洲遊玩。新渡輪開設兩班10時快船疏導乘客，其中一班快船約七成滿。

至於其他離島，中環前往南丫島的4號碼頭曾現人龍，前往坪洲及梅窩的碼頭則旅客蹤影較少。

內地家庭首入島 小朋友曾看長洲影片故感期待

內地人李先生在香港工作，妻子和兒子趁五一黃金周，由深圳到訪香港與他相聚，長假首日一同到長洲遊玩，不會過夜。這是他們首次遊覽長洲，李先生曾聽聞「長洲很好玩」，這次有10多個好友同遊，未有特別「攻略」。

他的兒子表示在內地就讀的學校，老師曾播放東平洲及長洲的介紹影片，因此十分期待是次長洲之旅。他曾赴東平洲遊玩，認為「還行，就是太曬」。

早上約10點，中環5號碼頭閘外有人龍，新渡輪開設兩班10時快船接載乘客進入長洲。（梁鵬威攝）

港人：復活節已北上故五一留港消費

香港人蕭先生表示，昔日較多北上，以及復活節時已到上海旅遊，所以是次長假特意留港消費。他今日約了10位親朋好友到訪長洲，冀與小朋友去張保仔洞及踏青，預料一家四口今日將花費幾百元，又打算星期一太平清醮再到入長洲。蕭小朋友則表示很喜歡在長洲遊玩，可以品嚐美食，例如大魚蛋。