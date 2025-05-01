五一｜黃金周遇金價升　旺角金舖人流旺　內地客在港買金有三原因

金價近日處於歷史新高，有港人放金套現，亦有內地旅客趁五一黃金周來港打算買金。今日（1日）五一黃金周內地假期首日的下午，旺角彌敦道不少金店內都有內地客。有店員表示今日多了兩三成人流，有內地客到場買戒指等金器。有內地客表示，香港金價較內地低，會選擇在香港買金。



5月1日下午約一時，彌敦道一帶的金鋪有不少遊客在店內看金飾。（廖雁雄攝）

5月1日下午約一時，彌敦道一帶的金鋪有不少遊客在店內看金飾。（廖雁雄攝）

旺角彌敦道一帶一向是金舖聚集地，由山東街至登單士街一段，便有至少13間金鋪。下午一時，不少金舖內都有客人看金飾，以近山東街的數間金店較為旺場，觀察所見，大部份以內地人為主。

估計人流比早前多了兩三成 主要成交品為戒指、手鏈等金飾

有店員表示，今日多了內地客買金，估計人流比早前多了兩三成。他又透露，店舖今日有成交，不過主要都是戒指、手鏈等金飾。他又指，來買金的內地客，部份出於投資心態，認為黃金保值，亦有人即買即戴上身自用。

5月1日下午約一時，彌敦道一帶的金鋪有不少遊客在店內看金飾。（廖雁雄攝）

深圳客買金作結婚之用 讚香港金飾造工好、款式多

內地客劉先生上月曾在深圳水貝看過黃金，稱金價的確漲了不少，當時約為每克710元人民幣，但現在已近800元。劉先生打算買60至70克（約1.6至近2兩）金飾為年內結婚之用，主要是金鐲、戒指、項鏈等。

剛到埗的劉先生指還未入金店，因此未有太留意價錢，但讚香港金店的金飾造工很不錯，亦有些內地沒有的款式，例如蛇的造型，稱因此會較願意在買金。

劉先生因年底結婚，故來港看金飾，讚香港金飾造功好，亦有內地沒有的款式。（廖雁雄攝）

龍小姐表示，會選擇在香港買金，因為金價比內地低。（廖雁雄攝）

湖南客今日已走遍四間金舖 在香港入手因金價比內地便宜

來自湖南的龍小姐希望買金鏈，為此今日已到過四間金店。她認為大部分金店的款式與內地差不多，但留意到香港金價比內地便宜，每克平均便宜十多元（即每両便宜約400元），又指因此如決定買金，會在香港入手。