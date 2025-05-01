五一黃金周｜江蘇旅客專程來買金　瀋陽女生買名牌：稍貴也能拿下

為期五日的內地五一黃金周假期今日（1日）正式展開，早上在西九龍高鐵站已有不少內地客拖行李篋抵港，料大部份將會留港過夜。其中有江蘇旅客表示將會留港三天，已準備「銀彈」消費，她說因為聽聞香港的金價較內地便宜，所以這次來港會買金自用；另有女大學生準備買外國名牌服飾，稱比內地便宜，且無設上限預算，「只要合適的話，稍貴也能拿下」。



今日（1日）早上近10時，在西九龍高鐵站有不少內地旅客抵港，但人流未至逼爆車站。(廖雁雄攝)

內地五一黃金周假期今（1日）展開，大批內地旅客拖行李篋經西九龍高鐵站抵港。(廖雁雄攝)

今日（1日）早上近10時，在西九龍高鐵站有不少內地旅客抵港，但人流未至逼爆車站。(廖雁雄攝)

早上近十時，在西九龍高鐵站有多個班次的高鐵抵港，主要來自深圳，亦有少量來自廣州。不過，車站人流未算太多，旅客大多可暢順過關，間中在出閘時出現人龍。現場所見，大多內地旅客都拖行李篋，估計有不少人留港過夜。

江蘇旅客葉小姐(右)與家人來港3日，稱因為香港金價較內地低，準備買金飾自用。(廖雁雄攝)

江蘇遊客打算買金自用 稱香港金價較低

其中江蘇旅客葉小姐與父母首次來港，將會逗留3日，她表示行程景點包括維多利亞港及香港大學，當然少不了到銅鑼灣購物。她稱今次主要目標是購買金飾自用，因為近期金價飆升，而在網上留意到香港金價較內地便宜，並無特別預算上限，主要視乎自己心儀款式，她又稱各間金店都會去看看。

來自瀋陽的董小姐和北京大學生閆小姐表示，打算買外國名牌西太后服飾，因為價錢比內地便宜。(廖雁雄攝)

內地大學生Deepseek規劃行程 留意「姜濤誕」擬吃其代言麥當勞

來自瀋陽的大學生董小姐及北京大學生閆小姐，同樣來港3日，她們計劃到迪士尼樂園、油尖旺、維多利亞港，亦會到港島搭電車，透露規劃行程主要依靠小紅書、ChatGPT及Deepseek。董小姐又提到，想到星光大道，不過並非為了明星的手掌印，而是打算參考香港首富李嘉誠的網絡合成照片，在該處打卡，笑言「想跟他一樣有錢」。

二人亦打算購物，董小姐的目標是名牌西太后（Vivienne Westwood），稱聽說價錢比內地便宜，又指無特別為此預算，「有合適的話，稍貴也能拿下」。

董小姐又指，留意到昨日香港組合MIRROR成員姜濤生日，稱對方最近在小紅書上「挺火」，因此想吃他代言的麥當勞。另外，二人又打算品嚐菠蘿包。

鍾小姐與小朋友來港旅遊2日，打算帶兒子到港大參觀。(廖雁雄攝)

江蘇媽媽來港朝聖港大 望子成龍將來入讀

來自江蘇的鍾小姐日前到過廣州2日，今日來港同樣留港2日，之後要回內地上班。她稱本來打算帶小朋友到迪士尼，但擔心會太累，因此改在港Citywalk，打算到銅鑼灣及維港，另外會到香港大學朝聖，笑言希望小朋友未來可以入讀港大。

鍾小姐又透露，今次來港一晚酒店房價約為1,600元，認為可以接受，但她稱如多留港數日，支出的確有點高。至於其他花費，她表示打算給小朋友買一雙好看的鞋，及為父親買新衣，不過無特定預算。