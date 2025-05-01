五一黃金周︱西貢東壩人流、車流暫大致有序　漁護署派員巡邏監察

五一黃金周內地假期今日（1日）展開，每逢周未及內地長假，西貢東壩也有人滿之患。針對塞車塞人，政府安排專線小巴加強服務。漁護自然護理署今日指，早上部署人員到東壩及破邊洲一帶巡邏及視察，除了監察與疏導人流，亦提醒訪客切勿使用捷徑等。漁護署指，會繼續密切監察東壩未來數天人流情況，有需要時會即時透過漁護署Facebook專頁發布最新消息，提醒大家及早計劃行程。



漁護署5月1日早上部署人員到東壩、破邊洲一帶巡邏同視察。（漁護署Facebook）

五一黃金周展開，港府預計較多市民旅客前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，北潭涌開往萬宜水庫東壩的專線小巴第9A號線加強服務，應付乘客需求。今早前往萬宜水庫東壩路段，有警員和交通督導員在場維持秩序，個別往東壩小巴毋須排隊等候上車，車程約20分鐘抵達。

以往有遊客利用捷徑來往東壩及破邊洲觀景台。（資料圖片/顏銘輝攝）

漁護署派人巡東壩、破邊洲一帶 提醒訪客不要使用捷徑

漁護署亦指，今日五一黃金周第一日，早上已經部署人員到東壩、破邊洲一帶巡邏視察。除了監察及疏導人流，亦提醒訪客不要使用捷徑、注意行山安全、愛護大自然環境及帶走垃圾等宣傳信息。

漁護署：會繼續密切監察東壩未來數天日人流情況

署理漁護署署長黎存志同助理署長（郊野公園）葉彥亦有到東壩一帶視察現場情況。漁護署指，會繼續密切監察東壩未來數天日人流情況，有需要時會即時透過漁護署Facebook專頁發布最新消息，提醒大家及早計劃行程。

漁護署5月1日早上部署人員到東壩、破邊洲一帶巡邏同視察。（漁護署Facebook）

西貢東壩人流車流5月1日早上大致有序，漁護署早上部署人員到東壩、破邊洲一帶巡邏同視察。（漁護署Facebook）

漁護署5月1日早上部署人員到東壩、破邊洲一帶巡邏同視察。（漁護署Facebook）

以往東壩有超過9成的遊客是內地人。（資料圖片/洪戩昊攝）

東壩現在是內地遊客的行山熱點。（資料圖片/顏銘輝攝）

小巴公司安排30輛小巴 迎接五一黃金周人潮

立法會議員(新界東南)李世榮早前形容政府在「五一黃金周」期間對東壩人潮是「嚴陣以待」，由西頁北潭涌公園來往東壩的專線小巴，在清明、復活節期間已加強服務，在「五一黃金周」期間會再加強，小巴公司已準備了30輛小巴，比原有承諾中的4至5輛小巴多，「睇到小巴公司做咗功夫」。他又認為，今年東壩情況「不會太過不理想」，但需視乎當時的旅客人數。