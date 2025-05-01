五一無人機表演．足本重溫｜灣仔海濱麒麟夜空舞動　平安包送祝福

內地五一黃金周假期今日（1日）開始，旅發局和屯門黃金海岸將均有無人機表演，增添節慶氛圍。旅發局晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，長約12分鐘，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽，又拼湊出多幅動態圖案，包括傳統花炮、麒麟舞動以及搶包山比賽等。 《香港01》直播。



旅遊發展局5月1日晚上8時舉行無人機表演，展示香港三個非遺節慶。（任葆穎攝）

旅遊發展局5月1日晚上8時舉行無人機表演，展示香港三個非遺節慶，此外，出現傳說人物哪吒圖案。（任葆穎攝）

旅遊發展局5月1日晚上8時，在灣仔海濱場地對出海面舉3大非遺節慶主題無人機表演。（旅遊發展局提供圖片）

旅遊發展局5月1日晚上8時，在灣仔海濱場地對出海面舉3大非遺節慶主題無人機表演。（旅遊發展局提供圖片）

旅遊發展局5月1日晚上8時，在灣仔海濱場地對出海面舉3大非遺節慶主題無人機表演。（旅遊發展局提供圖片）

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旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（羅國輝攝）

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位，吃着杯麵等觀看。（羅國輝攝）

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（羅國輝攝）

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（羅國輝攝）

旅發局灣仔海濱無人機表演以后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題

旅發局的無人機表演以三大非遺節慶作主題，其中以天后誕為主題的表演，無人機先組成海浪，大魚在海浪中騰躍，繼而幻變成傳統花炮傳遞祝福；在譚公誕的主題中，象徵吉祥與平安的瑞獸麒麟點睛後，七彩麒麟躍上夜空。

至於長洲太平清醮的主題，無人機化作紅色印章，在包子上印上「平安」二字，象徵「風調雨順，合境平安」的美好祝願；無人機亦會重現健兒搶包山摘平安包的場景；又會化作一片旗海，模擬長洲太平清醮的飄色巡遊隊伍。被稱為「色芯」飄色巡遊小演員以「哪吒」與「將軍」角色粉墨登場。

表演背景音樂將融合中西樂風，結合電子舞曲與傳統東方鼓元素，其中搶包山場景會以改編中國名曲《將軍令》為配樂。

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（任葆穎攝)

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（任葆穎攝)

上海遊客：第一次看無人機表演 會很魔幻和變幻莫測

現正就讀研究生課程的上海遊客王小姐與朋友一行4人來到海濱公園，她說第一次看無人機表演，並說對科技感興趣，預計表演會很魔幻和變幻莫測。她說會在港逗留3日，會去迪士尼樂園、看維港等，整體而言認為香港很棒。

將軍澳居民到灣仔觀看：留在香港飲茶消遣

居於將軍澳的陳女士與兒子到來等候觀看。她也是首次看無人機表演，並引述朋友稱之前的無人機表演很好看，於是趁着今日有空來看表演。她表示不怕人多擠逼，「呢度咁大個地方，求其望上天都望到啦！」被問為何留港而非北上，她說「唔會係咁多人嘅日子北上」，並留在香港飲茶消遣。

黃金海岸商場 — 黃金海岸繡球花節 Love in the Sky 無人機匯演（官方圖片）

黃金海岸繡球花節首晚，黃金海岸將有1,288架無人機在上空表演。（信和集團圖片）

屯門黃金海岸「繡球花節」亦有無人機表演

屯門黃金海岸於黃金周期間舉行「繡球花節」，也會帶來無人機表演，另外還有市集、音樂表演等。無人機表演被安排在今晚7時30分進行，將用上1,288隻無人機，於夜空中展現出海豚、花卉、蝴蝶以及活動主題字句。

近兩晚出現可影響無人機的電離層閃爍活動

天文台科學主任昨於「天氣隨筆」專欄文章《五一至佛誕長週末天氣劇透》指出，過去一兩晚，華南沿岸地區上空曾短暫錄得電離層閃爍活動，天文台會繼續密切監察有關情況，沒有提及會否影響無人機表演。