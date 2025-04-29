五一黃金周．好去處｜黃金海岸繡球花節　首晚辦1288架無人機匯演

【五一黃金周／五一／五一好去處／無人機／內地旅客／信和集團／黃金海岸】屯門黃金海岸將於內地五一黃金周期間（5月1日至5日）首次舉行黃金海岸繡球花節，設有長達120米的繡球海濱長廊、繡球水韻花園及繡球花節市集等。



活動首晚更有「Love in the Sky 無人機匯演」，合共1,288架無人機在上空綻放，市民及旅客可在屯門市廣場，乘坐免費穿梭巴士到黃金海岸參與活動。



黃金海岸繡球花節首晚，黃金海岸將有1,288架無人機在上空表演。（信和集團圖片）

黃金海岸設長達120米的繡球海濱長廊

信和集團公布，將於內地五一黃金周期間（5月1日至5日），舉行黃金海岸繡球花節，屆時黃金海岸商場將化身成繡球花小鎮，設有兩大主題打卡點，包括長達120米的繡球海濱長廊，以及繡球水韻花園。

黃金海岸繡球花節首晚，黃金海岸將有1,288架無人機在上空表演，「繡」麗綻放。另外黃金海岸大草坪一連五日舉行繡球花節市集，逾50個特色攤檔進駐，並設有工作坊放題及街頭音樂表演。

黃金海岸繡球花節期間，市集設有街頭音樂表演。（信和集團圖片）

五一黃金周期間料集團商場整體人流按年上升10%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，在港府持續推動盛事經濟下，今年首季訪港旅客人次明顯上升，加上本港5月份將迎接多項大型活動，相信可進一步吸引旅客來港旅遊，預期五一黃金周期間，集團商場的整體人流，按年上升10%。

信和集團資產管理董事蔡碧林女士。（信和集團圖片）

活動首日屯門市廣場有免費穿梭巴士來往黃金海岸

為了讓市民及旅客輕鬆抵達黃金海岸，活動首日設有免費穿梭巴士服務，來往屯門市廣場及黃金海岸，市民可在屯門市廣場乘坐穿梭巴士，到達黃金海岸參與黃金海岸繡球花節。

另外由黃金海岸上車往屯門市廣場的乘客，可免費獲賞50元S現金券及超過50個美食購物優惠。