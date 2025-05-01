五一黃金周｜遊客攻入大澳 小食店與大涌橋排長龍 觀光小艇滿座
撰文：歐陽德浩
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【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】五一黃金周今日（1日）開始， 在內地客愛在香港郊遊訪小島下，有「東方威尼斯」之稱的大澳下午人山人海，部份小食店大排長龍，包括沙翁店及雞蛋仔店，觀光小艇全部滿座，不斷接載旅客出海。
黃金周首日大澳大部份旅客來自內地
五一黃金周首日，內地旅客湧進香港，除了行山大軍攻入麥理浩徑外，離島同樣人頭湧湧，遠至大澳也有他們的足跡。現場所見，大澳下午不少旅客來自內地，以家庭客及年輕人為主，而部份則是本港中老年旅客。
大涌橋多旅客打卡 沙翁店及雞蛋仔店排長龍
大澳著名景點大涌橋上，旅客紛紛舉起手機「打卡」。街上店舖更是大排長龍，包括沙翁店、雞蛋仔店等。另外海味店外掛滿特色魚乾，也成功吸引不少旅客駐足欣賞。
觀光小艇出海尋找中華白海豚 全部滿座
一艘接一艘觀光船接載旅客環遊大澳棚屋，出海尋找中華白海豚，全部小艇都滿座。換言之，不僅限於即將舉辦太平清醮的長洲，遠離市區的大澳同樣受到內地旅客歡迎。
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