五一黃金周｜西貢重現人氣　海鮮酒家滿座　商販︰啲人使錢疏爽咗

今日（1日）是五一勞動節假期，亦是內地黃金周長假首日，即使間中有雨，但無阻港人放假到「後花園」西貢市中心的心情，加上有不少內地客及外國遊客前來觀光，人流較平時周末更旺，有流動小販檔主指今天區內氣氛很熱鬧，顧客「使錢都疏爽啲」。



位於西貢碼頭附近的海鮮酒家下午座無虛席。（吳美松攝）

位於西貢碼頭附近的海鮮酒家下午座無虛席，有不少是一家大細出來遊玩。（吳美松攝）

西貢市除了是旅遊熱點，亦是港人放假休息地方，有港人後花園之稱，但早前區內有不少商戶吐苦水，指受到移民潮及港人北上熱潮雙重夾擊，區內一度出現吉舖潮。不過，今日五一勞動節假期及內地黃金周假期首日，西貢市中心下午重現人氣，街上明顯多了遊人，位處西貢碼頭附近的多間海鮮酒家都座無虛席，佔多數是內地旅客，亦有不少外國遊客，但也有很多港人家庭帶小朋友來親子遊。

商販蕭先生在西貢碼頭旁經營小販檔數十年，主要售買風箏、泡泡槍等兒童玩物。他認為今日人流較最近數個周日更要多人，生意亦因而多了。他亦留意到，遊人以內地旅客為主，大概5個人中便有3個內地人。

有流動小販檔主指天公造美，而且街上氣氛好，客人「使錢都疏爽啲」。

流動小販檔主蕭先生指天公造美，而且街上氣氛好，客人「使錢都疏爽啲」。

蕭先生說，在假期氣氛下，內地客來港旅遊放鬆，都不太計較物價，加上他賣的都是定價便宜的東西，如雪糕等，遊客「唔差在嗰一、兩蚊」，而且家長往往捨得花錢在小孩身上，「使錢都疏爽啲」。

西貢市中心今日人流比平時周末更旺。（吳美松攝）

西貢市中心今日人流比平時周末更旺。（吳美松攝）

另一位餐廳負責人周先生表示，依其觀察，今日街上本地人及內地旅客都比平日多，當中有六、七成為本地人，亦帶動其營業額上升，比周末多一至兩成。

他又認為不論本地人還是內地旅客，來西貢都是想放鬆一下，所以不會太計較消費；他更認為香港經濟有復甦迹象，對香港有信心。

西貢市中心人流比平時周末更旺。（吳美松攝）