西環炭燒雞蛋仔伯伯西九擺檔一度現人龍　檔主子遇舊街坊重拾回憶

在西環專賣炭燒雞蛋仔的走鬼檔，今年農曆新年擺檔期間，屢次遭食環署和警方執法。事隔近三個月，西九文化區邀請雞蛋仔伯伯參與「夜樂西九」活動，於5月逢周末及公眾假期在藝術公園草坪擺檔。今日（1日）是擺檔首日，雞蛋仔伯伯檔口一度出現近10人排隊的人龍，檔主兒子李先生受訪時稱重遇西環舊街坊，認為是回憶，「佢哋都仲記得呢樣嘢。」



不少市民慕名而來，認為炭燒雞蛋仔的外皮較脆，又說雖然一底40元價錢較貴，但炭爐製作需花更多力氣和汗水製成，加上今日天氣炎熱，形容伯伯的毅力值得欣賞，價錢值得。



西環炭燒雞蛋仔伯伯獲邀在西九文人化區「夜樂西九」擺檔，5月1日勞動節開檔首日，持續有顧客光顧，雞蛋仔伯伯也熱得濕透。（廖雁雄攝）

西環炭燒雞蛋仔伯伯獲邀在西九文人化區「夜樂西九」擺檔，5月1日勞動節開檔首日，雞蛋仔伯伯熱得一身是汗。（廖雁雄攝）

5月1日至6月1日逢周五至日及公眾假期開檔

西九文化區於5月1日至6月1日，逢周五至日及公眾假期舉行一連串活動，一共有17日，其中藝術公園草坪附近舉辦「微醺樂動」活動，設有30檔賣酒的攤位；東草坪則舉行「夜樂西九」活動，設有7檔小食攤位及音樂表演，今次邀請在農曆新年期間在西環專賣炭燒雞蛋仔的走鬼檔，參與「金茶王x西環炭爐雞蛋仔」的攤位。

西環炭燒雞蛋仔伯伯的檔口一度出現近10人排隊的人龍。（廖雁雄攝）

西環炭燒雞蛋仔伯伯的檔口一度出現近10人排隊的人龍。（廖雁雄攝）

一底雞蛋仔售$40 一度出現近10人排隊購買

今午3時，西九文化區出現人流，售賣炭爐雞蛋仔的檔口一度出現近10人排隊的人龍；雞蛋仔伯伯的上衣已被汗水沾濕。一底雞蛋仔售40元，檔主兒子李先生稱，由於成本上漲，價錢較以往貴。

雞蛋仔伯伯一度婉拒西九邀請 因可保留傳統回心轉意

李先生稱，起初西九提出邀請時，父親擔心會辛苦，一度婉拒，後來主辦方成功申請臨時牌照，父親亦希望保留傳統小食，故參與今次活動，又說現時擺檔不再擔驚受怕。

他說今日擺檔時重遇西環舊街坊，認為是回憶，「佢哋都仲記得呢樣嘢。」他又說，父親製作的雞蛋仔配方獨有，味道不同；今次預備的材料及生意額，料與以往相若。他續稱，雖然人流較在西環擺檔時少，但仍希望日後可繼續參與市集。

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居於觀塘的曾太專程帶同兩名兒子到西九文化區光顧雞蛋仔檔。（廖雁雄攝）

觀塘媽媽專程帶兩子光顧：炭燒雞蛋仔需花更多力氣和汗水製成

居於觀塘的曾太專程帶同兩名兒子到西九文化區光顧雞蛋仔檔，她憶述以往曾在西環光顧，後來得悉雞蛋仔伯伯被捕，事隔多個月後在西九重新擺檔，她形容機會難得，又認為炭爐雞蛋仔應獲珍存及保育。同行的兒子說，炭爐製作的雞蛋仔外皮較脆，味道可口，又認為雞蛋仔有如英國的炸魚薯條，是本地文化之一。

曾太說，雖然一底40元雞蛋仔價錢較貴，但炭爐製作的雞蛋仔需花更多力氣和汗水製成，加上今日天氣炎熱，形容其毅力值得欣賞，「佢背後嘅人工係需要呢個價錢，我覺得係值得」，她又表示希望他們會繼續在不同市集擺檔。

伍先生帶同兩名從美國來港的姨甥女到西九，順道光顧雞蛋仔檔。（廖雁雄攝）

舅父帶美國來港外甥品嚐香港味道

伍先生帶同兩名從美國來港的外甥女到西九，順道光顧雞蛋仔檔，他說鮮見炭爐製作的雞蛋仔，認為味道很好。對於雞蛋仔伯伯能夠重新經營，他形容感覺良好，期望日後市集能添置更多具本地特色的小食檔。他又認為價錢可接受，支持本地小型商户維持生計。

西環街坊李先生專程來到，他說樂見雞蛋仔伯伯在西九擺檔，無需擔心被冚檔。（廖雁雄攝）

西環街坊李先生亦專程來到，他說樂見雞蛋仔伯伯在西九擺檔，無需擔心被冚檔，又感謝主辦方支持本地小食。他同樣認為炭燒雞蛋仔外脆內軟，價錢亦可接受，「始終佢都辛苦，炭爐又好少有。」

同樣位於「夜樂西九」的另一售賣本地啤的檔口麥子啤酒，負責人麥先生認為西九文化區的地理位置優越，面向維港，故參與今次活動，希望吸引更多人留港消費。（廖雁雄攝）

於「夜樂西九」售賣本地啤的檔口麥子啤酒，負責人麥先生認為西九文化區的地理位置優越，面向維港，故參與今次活動，希望吸引更多人留港消費。（廖雁雄攝）

本地啤檔口負責人：普遍西九訪客消費力高

同樣位於「夜樂西九」的另一售賣本地啤的檔口麥子啤酒，負責人麥先生認為西九文化區的地理位置優越，面向維港，故參與今次活動，希望吸引更多人留港消費。

他說並非第一次在西九擺檔，認為人流較平日多，氣氛甚好，普遍訪客的消費力高，期望有五位數的收入。檔口一杯招牌麥子啤酒售70元，三杯則售200元，他說假期沒有特別調整價錢。另外，對於今早下雨，他表示略感擔心，憂慮會影響人流及生意。

廣州遊客李先生一家四口訪港5日，今日在西九已花費130元購買本地啤酒及小食等。（廖雁雄攝）

廣州遊客：期望市集會售賣更多具本地特色小食

廣州遊客李先生一家四口訪港5日，今日在西九已花費130元購買本地啤酒及小食等。他認為西九氣氛很好，附近設有多個小食檔和音樂表演，比廣州好玩，期望市集會售賣更多具本地特色的小食，「每一個市集嘅文化都係代表緊當地文化，代表香港市民係鍾意啲咩。」他又說稍後會到訪海洋公園、大嶼山等地，相信下次會繼續來香港旅遊。