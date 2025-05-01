五一黃金周｜屯門黃金海岸無人機表演　砌出海豚熊貓燒鵝繡球花

今日（5月1日）五一勞動節假期，除了灣仔上空有旅發局舉辦以三大非遺節慶為主題無人機表演外，信和集團今晚也在屯門黃金海岸設有無人機表演，1,288架無人機在黃金海岸一帶上空砌出海豚、熊貓、燒鵝、天壇大佛、昂坪纜車、以及主題繡球花。



信和集團在屯門黃金海岸舉行「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機在黃金海岸一帶上空 「繡」麗綻放。（信和集團提供）

信和集團在5月1日至5日期間在黃金海岸，以「繡球花」為主題打造「黃金海岸繡球花節」主題活動。活動重頭節目為「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機在黃金海岸一帶上空 「繡」麗綻放，歷時約15分鐘，共分為12幕。

民政及青年事務局局長麥美娟、屯門民政事務專員關可臨及新界鄉議局主席劉業強到場一同近賞無人機滙演。

（左至右）黃金海岸於5月1日晚舉行信和集團執行董事田兆源、信和集團資產管理董事蔡碧林、民政及青年事務局局長麥美娟、屯門民政事務專員關可臨及新界鄉議局主席劉業強一同近賞無人機滙演。（信和集團提供）

商場化身「繡球花小鎮」 50間社企及慈善團體擺檔

黃金海岸商場化身成「繡球花小鎮」，吸引大批市民和遊客前來打卡及賞花。大草坪一連五日舉行「繡球花節市集」，有超過50個本地社企及慈善團體進駐擺放特色攤檔，售賣各式各樣的花藝貨品及食品等。

黃金海岸商場化身成「繡球花小鎮」，以逾萬朵真繡球花打造兩大主題場景，包括長達120米的「繡球海濱打卡長廊」及「繡球水韻花園」，吸引大批市民和遊客前來打卡及賞花。（信和集團提供）

麥美娟：期望未來能有更多類似活動促進社區凝聚力

麥美娟在開幕活動致辭時表示，繡球花節以無人機匯演、多元化的特色市集及創意工作坊等吸引本地及訪港旅客，有效推動地區旅遊及經濟發展；同時，活動為本地青年提供了展示才華和探索創業機會的平台，她期望未來能有更多類似活動，促進社區凝聚力，並為青年人創造更多發展空間。

黃金海岸商場化身成「繡球花小鎮」，以逾萬朵真繡球花打造兩大主題場景，包括長達120米的「繡球海濱打卡長廊」及「繡球水韻花園」，吸引大批市民和遊客前來打卡及賞花。（信和集團提供）

▼ 5月1日 旅發局三大非遺節慶主題無人機表演 ▼



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