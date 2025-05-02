仁滙醫務拉閘　家庭醫生稱幼兒疫苗充足　不同牌子互換接種無大礙

創立10年、提供嬰幼兒疫苗注射服務的仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台賬號，查詢電話亦無人接聽。許多顧客擔心一旦仁滙結業，嬰兒無法接種餘下疫苗，亦有家長擔心難以尋找同一牌子疫苗。



家庭醫生林永和今（2日）指，香港疫苗貨源充足，「隻隻都搵到」，大多牌子互換接種亦無大礙，家長可帶備疫苗接種紀錄或針盒向私家醫生查詢，認為銜接上不會出現太大問題。



家庭醫生林永和指，香港私人診所的疫苗貨源充足，「隻隻都搵到」，家長可帶備疫苗接種紀錄或針盒向私家醫生查詢，相信銜接問題不大。(資料圖片楊榮飛攝)

醫生：不同疫苗牌子可互換 建議可向醫生查詢

家庭醫生林永和早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》時指，目前香港的診所具備多款疫苗，受影響家長可以帶備嬰兒的疫苗接種記錄及針盒，向醫生查詢。即使家長沒有保留針盒，許多疫苗牌子亦可以互換，醫生亦會跟家長討論不同牌子的效能等，認為銜接上不會出現太大問題。

林永和：政府兒童疫苗質素有保證 私營疫苗副作用未必一定少

林永和指，有私人診所會以「四合一」、「六合一」疫苗作招徠，亦標榜具備乙型腦膜炎等健康院欠缺的疫苗。但他表示，私人診所疫苗副作用未必一定較少，須考慮個人狀況等個別因素。他表示，現時政府為兒童免費提供多款疫苗，質素亦相當有保證，家長可根據自身需求考慮到私家診所接種其他疫苗。