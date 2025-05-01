打兒童疫苗醫療集團停社交專頁　無覆顧客　逾千付款家長入關注組

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group），其位於觀塘的辦公室門外水牌拆卸，近日社交平台賬號停用，查詢電話及WhatsApp、WeChat等通訊群組無人回應。有逾千名家長早前向仁滙購買疫苗接種計劃，擔心無法接種餘下疫苗，要求仁滙退款，有多人稱已向警方、海關及消委會報案。《香港01》已向仁滙查詢，正候回覆。



有家長表示，花逾萬元向仁滙購買疫苗計劃，指目前尚欠5針疫苗未接種，涉款達5,000元，冀仁滙盡快解釋事件，方便家長為小朋友尋找其他診所接種疫苗。亦有家長預約明日（5月2日，星期六）再帶女兒到中心接種，擔心短時間內難以找到其他診所接手。



5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

有家長表示，子女在仁滙尚有幾劑疫苗未接種，擔心要為子女尋找其他診所接手。圖為疫苗接種針卡。（受訪者提供）

有家長稱花逾1.7萬買疫苗接種計劃

有仁滙顧客昨日（4月30日）發現社交平台官方facebook、instagram等賬號已消失，記者今日（5月1日）致電其官方查詢電話亦無人接聽。

有顧客開設WhatsApp通訊群組，至今有過千名成員。大部份人反映花過萬元向仁滙購買疫苗接種計劃，更有人花逾1.7萬元。

仁滙醫務位於尖沙咀中心沒開門。（受訪者提供圖片）

家長昨上門辦公室見已無水牌 欲取贈品嬰兒車摸門釘

家長王太早前向仁滙購買1萬元的疫苗接種計劃，附送一輛嬰兒車，昨日下午4時許前往仁滙位於觀塘的辧公室領取，惟未到6時的關門時間，已沒有員工在場。辦公室烏燈黑火，門外的水牌亦疑似拆除。

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公。（洪芷菁攝）

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公。（洪芷菁攝）

尖沙咀、沙田及觀塘另一中心 水牌仍在

仁滙於觀塘駿業街的專科及物理治療中心，仍然掛有水牌，門外列出提供物理治療、X光、磁力共振掃描、驗身等服務。由於今天是公眾假期，診所並沒有開門。大廈保安透露，中心前日有營業，昨日沒有，曾經有人到場查看情況。

仁滙於觀塘駿業街的仁滙醫務專科及物理治療中心。（洪芷菁攝）

仁滙於觀塘駿業街的仁滙醫務專科及物理治療中心。（洪芷菁攝）

位於沙田新城市中央廣場的體檢及疫苗中心同樣沒有開門，大廈地下及分店樓層仍掛着該診所的水牌。大廈保安員透露，下午一時前已有兩名人士曾到場查詢不果。

仁滙醫務集團2015年開業，網站僅載有沙田及尖沙咀體檢及疫苗中心的地址，提供身體檢查、疫苗注射、超聲波檢查等服務。

仁滙位於尖沙咀的中心在5月1日勞動節沒有開門。(謝小姐提供圖片)

仁滙位於尖沙咀的中心在5月1日勞動節沒有開門。(謝小姐提供圖片)

家長顧客指護士昨起沒回應查詢 有人稱已報警及海關

其中家長周先生去年8月為當時一個月大的兒子，以10,620元向仁滙購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」，包含其他疫苗共10劑，目前僅打了5劑。他表示仁滙設有WhatsApp群組，有護士每日解答家長疑問，不過自昨日起沒有再回覆查詢。他曾致電仁滙查詢，但全部轉至留言信箱。他已經報警和報海關，並向消委會投訴。

至於餘下5針，周先生估計涉款約5,000元，由於距離下一次接種尚有數月，仍有時間尋找新的診所接手。他希望仁滙儘快向受影響顧客交代，方便家長為子女部署。

周先生在去年8月為男嬰購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」。（受訪者提供）

有家長早前向仁滙購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」接種計劃。(林太太提供圖片)

女嬰原訂周六再打針 家長憂難找診所接手

張先生今年2月為剛出生一個月的女嬰購買4,700元「減針保護疫苗計劃」，共需接種4針注射疫苗，以及最多3劑的口服疫苗。目前男嬰已接種注射和口服疫苗各1劑，原本預約星期六（5月3日）接種2劑。他和太太留意到有關消息後，嘗試向仁滙查詢但未有回應，他會考慮報警及報海關等。

張先生擔心難以為女兒找到其他診所接手：「打開咗個頭，唔知係咪要打返同一個牌子嘅疫苗。」

有客戶表示，以往接種後仁滙中心會向家長提供針盒。(謝小姐提供)