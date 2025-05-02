六旬住戶指女兒只是「掛名」業主　不滿遭收回公屋單位申司法覆核

一名六旬婦和女兒居於葵涌葵芳邨的公屋單位多年，至女兒婚後搬出單位，但未有除名。其後，女兒疑做「掛名」業主，替其丈夫持有物業，但未有告知六旬婦，加上認為自己非真正持有物業，因此未有申報。房委會去年發現六旬婦女兒持有物業，向她們發出搬出通知書，收回公屋單位。六旬婦向上訴委會員提上訴，亦被駁回。六旬婦指已提交文件證明涉案物業是女婿出資購入，其女兒不是實益擁有人，但房委會和上訴委員會均未有考慮此事。她本周三(30日)向高等法院申請司法覆核，要求推翻他們的決定。



申請人為麥麗華，答辯人為房委會和上訴委員會(房屋)，申請人的女兒張嘉欣列明利害關係方。

女兒搬出公屋單位 未有除名

申請書指，申請人和女兒原居於葵芳邨葵信樓一個公屋單位。她的女兒在2009年結婚後，搬出該公屋單位，但未有除名，並間中返回該公屋單位留宿。此外，申請人的女婿於2010和2019年，分別出資購入兩個物業，其中2019年的物業是用作投資。

為了節省印花稅，他於2019年買樓時，以其妻子、即申請人女兒的名義購買，而申請人女兒未有把此事告知申請人。由於申請人女兒認為自己並非真正持有物業，遂於2020、2022和2024年就入息及資產申報時，未有披露持有該物業。

申請人指女兒只是「掛名」業主 房委會和上訴委員會都未有考慮

至2024年8月，房委會發現申請人女兒持有該物業，其後去信申請人，指她和女兒申報時作虛假陳述，申請人此時才得知女兒持有物業。房委會並於同年10月底，發出搬出通知書。申請人向上訴委會員提上訴，委員會於本年3月駁回其上訴。

申請人指，已向房委會提供文件，證明女兒只是「掛名」業主，其女婿才是出資購買該物業的人，而申請人亦不知道女兒做「掛名」業主。惟房委會和上訴委員會都未有考慮，錯誤認為申請人的女兒真正擁有該物業。

申請人要求法庭頒令，推翻房委會和委員會的決定。而在法庭裁決前，申請人要求法庭頒發臨時禁制令，禁止房委會收回其公屋單位。

案件編號：HCAL1033/2025