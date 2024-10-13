羅淑佩料未來收回公屋數目仍處高位　揭14公屋戶有內地物業

政府加強打擊濫用公屋，房屋署署長羅淑佩今日（13日）表示，上個財政年度因打濫收回約2,800個單位，連同違反租約、住戶搬入居屋等原因而收回的公屋單位，合共有約15,500個。她說由於居屋持續推售，相信未來每年收回的公屋單位仍處於高位。



外界關注何伯何太懷疑涉嫌濫用公屋，羅淑佩指「唔想幫任何人刷流量」，強調房署會做好把關，若有足夠證據，一定會有行動。



有社會意見認為，簡約公屋地點不方便，要搬遷再適應環境。羅淑佩回應指，未來落成的簡約公屋一定會有交通配套，又認為居於劏房的小朋友，難有社交，說話能力不高，若搬到過渡房或簡約公屋，由於有較多空間，加上營運組織會舉辦活動，對小朋友發展更有幫助。



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房屋署署長羅淑佩在港台節目《舊日的足跡》表示，在舉報濫用公屋機制生效後，署方收到不少舉報，並發現14宗公屋租戶有內地物業的個案，指會進一步檢視相關的物業價值，如果超出資產限額，將會收回單位。她指，曾有公屋租戶以五倍公屋租金，出租給他人，最終被收回單位；以往亦有租戶在網上刊登出租廣告，但打濫雷厲風行下，相關情況已經收斂。

銀行和保險業獻計 查公屋戶海外資產

至於會否調查租戶的外國資產，羅淑佩指，在目前地緣政治下較困難，但署方並非完全無方法，指銀行和保險業界已提供追查辦法，但不便披露太多，以免有人作出規避。

羅淑佩又表示，上年度因為打擊濫用、租戶主動或搬入居屋交回單位、違反租約等而收回的單位，合共有15,550個。她預期，再政府未來數年仍會推售居屋的情況下，相信未來每年收回的公屋單位仍處於高位。

她指，今年4月要求超過25萬公屋租戶申報入息和資產，已收回超過99%申報表，當中有45戶並無回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。

談何伯何太事件 「唔想幫任何人刷流量」

就城中熱話的「何伯何太」事件，被質疑濫用公屋，羅淑佩回應指「唔想幫任何人刷流量」，又指有時當時人的說法未必完全是實況，強調房署會做好把關，若有足夠證據，一定會有行動。羅淑佩又指，不會會見何伯、何太，笑言「驚佢開live（直播）」。

另外，談到社會有「得公屋得天下」心態，羅淑佩認為現今世代比較少，解釋指單身人士輪侯公屋是八萬五政策後，因經濟環境轉變，居屋變為公屋而所產生的現象。

她又指，政府早年已針對問題，推出計分制，指假若單身人士「十八、廿二」現時開始申請公屋，要到「五字頭」才可上樓，又表示近年單人申請有穩定下跌的跡象。

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指劏房小朋友搬到過渡屋後性情有轉變

談到簡約公屋，羅淑佩表示自己留意到有劏房戶反映，簡約公屋地點遍遠，又不欲子女轉校等，不希望搬入簡約公屋。但她認為，入住過渡房或簡約公屋，才是幫助兒童發展。

羅淑佩觀察到，居於劏房的兒童，較少說話和較害羞，認為小朋友若居於劏房，除居住地方陝窄，「打開門見條冷巷都唔會出嚟玩啦，落街亦都唔會啦。咁你就係困咗喺間劏房啦，返學就係返學，跟住就喺嗰間房裡面」，沒有辦法與其他人接觸，發展社交能力。

羅淑佩又指自己到過渡房屋探訪，見到小朋友有不少轉變，指若搬到過渡房屋或簡約公屋，由於有較多公共空間，加上營運組織會舉辦活動，一班小朋友可以一齊玩，在社交方面會更好。她又認為，小朋友適應能力強，若有新朋友，感覺安全，很快便可適應新生活。

（你認為）如果小朋友3歲，喺劏房裡面住3年，佢哋嗰個社交冇咁好、講嘢冇咁多機會好啊，定係去我哋過渡性房屋住3年好？三年嘅成長係你追唔返㗎。 房屋署署長羅淑佩

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房屋局早前推出的公屋幸福設計指引，羅淑佩表示指引將應用按各屋邨的實際需要，陸續將適當元素加入當中。

羅淑佩又指，有些人會嘲笑「喺信箱旁邊加個鈎俾人鈎住啲嘢去攞信咁細繄」，她回應指「你緊係冇試過拎住兩袋餸，左一袋、右一袋，然後要開信箱，你又唔想將啲嘢返喺地上面污糟邋遢 ，你又真係要睇下個信箱有冇信嘅時侯」，她認為設計貼心，可以幫到有需要的公屋住戶，又強調幸福感是要由生活當中慢慢累積。