未來5年公屋年均落成3.8萬伙　團結香港基金：新挑戰是控制成本

香港寸金尺土，中低收入家庭追求安樂窩並不容易。團結香港基金今日（24日）發表《香港房屋趨勢導航2025》報告，估計未來5年，私樓和公屋的年均落成量分別達到1.71萬及3.77萬伙，足以達至《⾧遠房屋策略》目標，惟因應私樓賣地市場疲弱，建議當局應繼續精簡審批程序，簡化地契條款。



報告又指， 公屋供應趨向樂觀，輪候時間達標在望，強調新挑戰在於控制建築成本。至於資助房屋方面，則料未來4年房委會年度建築開支將增加73%，建議當局應重新檢視成本效益。



《香港房屋趨勢導航2025》報告估計未來5年公屋的年均落成量達到3.77萬伙。（資料圖片／蘇煒然攝）

《香港房屋趨勢導航2025》報告估計未來5年公屋的年均落成量達到3.77萬伙。（資料圖片／蘇煒然攝）

未來5年私樓供應呈現「先高後低」現象

團結香港基金的報告預測，私人住宅供應於未來5年，將呈現「先高後低」現象，2025至 2029年每年平均落成約1.71萬個單位，惟更多落在2025和2026年，達到每年約2萬個單位，並在2027至2029年間逐漸回落至每年約1.5萬至1.6萬個單位。其後2030至2034年的年均落成量，應介乎1.54萬至1.99萬個單位之間。

報告指出，私人住宅發展周期各階段正在明顯放緩，目前賣地市場被保守氛圍籠罩。2024 年獲批預售同意書申請數量、上蓋建築工程動工數量、以及私營房屋土地供應的估計單位數量，都在持續減少，加上規避發展風險意識增加，自2022/2023年度以來成功批出的官地持續減少，地皮規模和樓面地價有所下跌。

《香港房屋趨勢導航2025》報告估計未來5年公屋的年均落成量達到3.77萬伙。（資料圖片／蘇煒然攝）

促請政府繼續精簡審批程序、簡化地契條款

通過分析2011至2020年間招標，並已完成發展周期的超過100幅官地，可發現近年發展時⾧延⾧33%，當中逾半時間涉及到施工前後階段，估計地盤的複雜性和興建公共設施要求，導致發展時⾧大幅延⾧。報告促請政府繼續精簡審批程序，簡化地契條款。

報告又指出，公營房屋落成量正步入「收成期」，預計2025/26年度至2029/30年度期間，單靠傳統公營房屋年均3.21萬個單位，已超越《⾧策》3.08萬個單位目標，為《⾧策》在2014年公布以來首次發生。再加上簡約公屋正在穩步推進，未來5年公營房屋年均落成量將達到3.77萬個單位。

團結香港基金預計未來4年房委會年度建築開支將增加73%。（資料圖片／蘇煒然攝）

料未來4年房委會年度建築開支將增加73%

報告認為，過去「頭輕尾重」供應問題正在緩解，公屋綜合輪候時間將維持下降趨勢。分析顯示，當局正在《⾧策》目標以上建立更穩健供應的緩衝，即使計及可能出現的潛在延誤，預計未來10年傳統公營房屋的落成量，仍高出《⾧策》目標約7%至31%，但要在2026/27年度前達成4.5年輪候時間目標，3萬簡約公屋單位的短期填補作用不可或缺。

儘管公營房屋供應前景趨向樂觀，背後成本也正在浮現，預計未來4年房委會年度建築開支將增加73%，考慮到未來有㇐定供應緩衝提供空間，報告建議當局應重新檢視成本效益，包括「插針樓」和地形複雜的發展地盤，以控制不斷膨脹的建築開支。

對中低收入家庭而言，資助房屋仍是置業首選，反映資助房屋續存的必要性。（資料圖片／蘇煒然攝）

資助房屋對中低收入家庭具有續存的必要性

報告留意到，隨着樓價自2021年從高位回落，資助房屋與私人住宅的樓價重疊範圍擴大到100至500萬元，惟2024年實際上只有3%私樓成交價落入100至300萬元，即與資助房屋之間的潛在競爭幾乎不存在。

至於介乎300至500萬元的資助房屋單位，較易受私樓市場潛在競爭的影響，惟月入接近全港家庭入息中位數，僅佔全港住戶數約18%，即對於其他中低收入家庭而言，資助房屋仍是置業首選，反映資助房屋續存的必要性。

當局擬於2025/26年度調整公屋入息限額，較2024/25年度平均上升1.7%。（立法會文件截圖）

資產限額整體增幅1.7%。（立法會文件截圖）

建議未來興建更大的面積單位提升流轉率

上述數據反映資助房屋對促進公屋單位回收和流轉的作用，甚或大於打擊濫用公屋。回收單位在過去兩年已成為公屋單位編配和縮短公屋輪候時間主力。目前超過30%公屋住戶對購買資助房屋持開放態度，估計可回收的潛在單位可達33.81萬個，惟目前二手市場供求錯配顯著。報告建議未來興建更大的面積單位，以促進換樓鏈和提升流轉率。