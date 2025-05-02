仁滙醫務集團｜消委會促盡快交代業務情況　接157宗懷疑結業投訴

AMG仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台帳號停運，通訊群組及查詢電話等無人應機。消委會今日（2日）表示，已嘗試聯絡有關商戶跟進事件，並促請商戶盡快交待業務情況和後續安排。



截至今日下午4時，消委會共接獲157宗有關該醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共1,006,251元，當中涉及最高金額的個案為17,040元。



仁滙醫務集團位於尖沙咀的體檢及疫苗中心早上未有營業。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團於沙田及尖沙咀各設有一間體檢及疫苗中心。今早尖沙咀的體檢及疫苗中心未有營業，有多位已預約接種HPV疫苗的內地客人「摸門釘」。

消委會已嘗試聯絡仁滙醫務跟進 投訴個案總涉款逾100萬元

消委會表示，已嘗試聯絡有關商戶跟進事件，及促請商戶盡快交待業務情況和後續安排。而截至今日下午4時，消委會共接獲157宗有關該醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共1,006,251元，當中涉及最高金額的個案為17,040元。

投訴按性質分類如下：

消委會指，消費者如懷疑有違反法例或專業守則的地方，可向有關執法部門求助，亦可就其法律權益諮詢獨立法律意見。

勞工處籲受影響僱員到勞資關係科分區辦事處登記

勞工處呼籲受影響僱員到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，並表示處方會提供適切協助。